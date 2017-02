Peut-on décemment siffler un joueur qui a trouvé le chemin des filets à 82 reprises en 122 matches de Ligue 1 en un peu plus de trois saisons et demie ? À cette question, certains supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas hésité à répondre positivement, prenant l’attaquant en grippe à l’occasion du dernier match qui opposait l’écurie rhodanienne à l’AS Nancy-Lorraine (4-0). Sorti sous quelques sifflets à la 76ème minute de jeu, le canonnier guadeloupéen avait plus tôt vu une banderole le cibler : « Avant de parler de vos envies d’ailleurs, faîtes gagner votre club formateur », pouvait-on ainsi lire dans le Virage Nord du Parc OL.

En zone mixte, Jean-Michel Aulas avait évoqué la situation de son canonnier : « Alexandre est détruit psychologiquement, et c’est sur un malentendu. Il n’a pas dit qu’il voulait partir de Lyon pour partir dans un grand club. Alexandre est probablement le meilleur buteur du championnat avec Cavani, il va peut-être lui passer devant, et il n’a pas trahi la maison. On fait porter sur des gamins, Alexandre a de moins de 25 ans, une pression immense face à des gens qui ne comprennent pas. Je suis déçu, ça me fait mal. Ce sont mes joueurs, ce sont mes enfants », avait affirmé le président du club septuple champion de France.

L’OL soutient Lacazette

Deux jours après ce mélodrame, dans quel état d’esprit est celui qui arbore le numéro 10 lyonnais ? En conférence de presse ce vendredi après-midi, Gérald Baticle, entraîneur adjoint qui remplaçait pour l’occasion un Bruno Genesio souffrant, fait le point : « Il a été touché évidemment par sa sortie et ce qui s’est passé pendant le match. On a besoin d’être unis, toutes les composantes du club, supporters compris. On a besoin d’eux. Alex, ça a été compliqué pour lui, mais il est solide. Il a traversé d’autres crises et a toujours trouvé les ressources. Ce qu’il fait au club, c’est exceptionnel. Le traitement est dur. Il n’y a peut-être pas eu le bon timing (pour parler de ses envies d’ailleurs), mais la réaction d’une partie du public n’est pas forcément bonne, même si c’est une preuve d’amour à la base ».

Car pour l’adjoint de Bruno Genesio, c’est avant tout une question d’affect : « Quand le meilleur buteur veut partir, ça fait mal. Alex doit comprendre qu’il s’agit d’une preuve d’amour. On doit revenir à l’union sacrée. On va en parler. On est là pour l’entourer et l’aider. J’espère que le public, au prochain match à domicile, le soutiendra. Dans un club comme dans un couple, tout se règle par le dialogue », a conclu celui qui, présent au club depuis six ans, a vu Lacazette passer du statut de jeune Gone plein d’avenir à référence offensive dans le championnat de France de Ligue 1. Reste que, comme le veut l’adage, les histoires d’amour finissent mal en général. À l’OL de changer la donne.