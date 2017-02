Une nouvelle page s’ouvre dans le feuilleton Lassana Diarra à l’OM. Absent du groupe durant le mercato, Rudi Garcia avait affirmé qu’il ne sentait pas l’international concerné pour jouer. Une fois la fenêtre des transferts refermée, le milieu de terrain, qui n’est finalement pas parti malgré quelques pistes comme à Valence, a réintégré l’effectif pour rejouer en compétition. Il a d’ailleurs effectué quelques minutes face à Guingamp ce mercredi. Entré à la 88e minute, il avait été accueilli par une énorme bronca au Vélodrome.

Ses coéquipiers l’ont alors soutenu en conférence de presse. Son entraineur aussi puisque ce vendredi, Rudi Garcia semblait vouloir compter sur le joueur de 31 ans pour la fin de saison. « C’est normal que tout le monde fasse bloc derrière lui, les joueurs et le coach aussi. On se protège les uns les autres, c’est la moindre des choses. C’est sincère. (...) Peu importe l’environnement, il doit être bon à domicile aussi. À Lass aussi à remettre son public derrière lui. Moi, je ne vais pas penser à ça pour le faire jouer. Je veux que l’équipe gagne, c’est tout, quels que soient les joueurs qui jouent. Lass, comme tous les autres milieux, sont en concurrence »

Diarra ne se sent pas prêt à rejouer sous le maillot de l’OM

Seulement les huées du public ont semblent-ils touché Lassana Diarra. Non retenu dans le groupe marseillais pour affronter Nantes ce dimanche, L’Equipe indique que le joueur ne souhaite pour le moment plus rejouer sous le maillot de l’OM. Le quotidien sportif affirme qu’il ne s’est pas présenté au rassemblement à la plus grande surprise du reste du groupe. Ses coéquipiers l’attendaient puisque’il s’est entrainé normalement en début de journée à la Commanderie.

Mais suite à cet entrainement, le joueur a eu une discussion avec son coach. Il lui a indiqué qu’il ne voulait pas jouer car il ne se sentait pas prêt. Pour l’heure, il est impossible de dire comment la situation va évoluer. Le joueur pourrait être définitivement écarté par ses dirigeants qui lui versent tout de même un salaire d’environ 250 000€ par mois. En début de soirée, Garcia aurait expliqué à ses joueurs les raisons de sa non-convocation. Diarra a quant à lui publié un message sur Twitter : « Toujours rester serein. » Pas sûr que ce soit le cas des supporters marseillais.