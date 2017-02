« Le feuilleton Lassana Diarra touche enfin à sa fin ». Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a envoyé un signal fort à Lassana Diarra (31 ans). Après un mois de janvier marqué par un mercato agité, le milieu de terrain a été réintégré au groupe par Rudi Garcia pour la réception de l’En Avant Guingamp (2-0, 24e journée de Ligue 1). Mieux, il a même disputé quelques minutes en fin de rencontre, remplaçant le jeune Maxime Lopez à la 88e minute. Son entrée en jeu a d’ailleurs provoqué une bronca du public présent à l’Orange Vélodrome, visiblement remonté contre l’indécision du joueur lors du dernier mercato.

Et pourtant, en quelques ballons, l’international tricolore (34 sélections) a prouvé qu’il pouvait être précieux dans la fin de saison olympienne. Rudi Garcia est d’ailleurs monté au créneau en conférence de presse d’après-match pour défendre son n° 10. « Il porte le maillot de l’OM. C’est se tirer une balle dans le pied que siffler l’un de nos joueurs. C’est dommage », a-t-il d’abord lancé, l’invitant à donner le maximum pour retrouver sa place. « Mais c’est à lui de faire des performances sur le terrain, de gagner sa place, parce que je ne la donne à personne. Nous étions convenus que s’il était encore là, le 1er février, il redevenait un joueur de l’OM. Au moins a-t-il retrouvé le goût de la compétition », a-t-il poursuivi.

L’appel au calme de Gomis

Le coach marseillais n’est pas le seul à avoir regretté l’accueil réservé à l’ancien du Lokomotiv Moscou. Bafétimbi Gomis (31 ans), son capitaine, est lui aussi venu à son secours. « Il a fait une belle entrée, il a récupéré pas mal de ballons, il s’est projeté vers l’avant. En tant que capitaine, comme je le fais sur le terrain pour aboyer auprès de l’arbitre, je dois aussi protéger les joueurs qui, malheureusement, sont chahutés. Même si on peut comprendre le public, parce que souvent, il n’est pas au courant de tout. Mais derrière chaque joueur, qu’il soit grand ou petit, il y a un être humain », a-t-il lâché à La Provence avant de lancer un appel aux supporters.

« Si je peux me permettre, à mon niveau, de demander quelque chose aux supporters pour qu’on puisse atteindre nos objectifs, c’est d’épargner Lassana, qui est un brave coéquipier et un mec bien. On aura besoin de lui. En toute sincérité, l’OM est meilleur avec Diarra sur le terrain. Vous êtes tous ici de bons journalistes et vous saurez le reconnaître... De temps en temps, il faut tirer un trait sur le passé et regarder de l’avant. Lass est toujours un soldat olympien qui donne le meilleur de lui-même à l’entraînement », a-t-il conclu, en zone mixte. Cette requête sera-t-elle entendue ? Rien n’est moins sûr... Voilà en tout cas un nouveau défi à relever pour Lassana Diarra, qui semble parti pour terminer la saison avec l’OM.