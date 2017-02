L’Olympique de Marseille clôturait la 24e journée de Ligue 1 en recevant l’En Avant Guingamp dans le Stade Orange Vélodrome. Pour cette rencontre, Dimitri Payet retrouvait une place de titulaire tandis que Lassana Diarra retrouvait le banc de touche. Dès le début de la rencontre, les Olympiens pressaient et tentaient d’attaquer rapidement. Mais c’est sur un contre que les hommes de Rudi Garcia allaient se montrer dangereux. Sur une belle remise de Bafétimbi Gomis, Dimitri Payet tentait sa chance d’une belle frappe enroulée qui frôlait le poteau de Johnsson (7e). Mais les Marseillais devaient se méfier de la vitesse des attaquants bretons. Sur un contre, Salibur prenait facilement de vitesse Rolando et centrait pour un Coco qui ajustait mal son plat du pied (12e).

Puis, peu à peu, les locaux ont commencé à subir le pressing des joueurs d’Antoine Kombouaré ce qui nous offrait quelques renvois approximatifs dignes des plus belles heures de la Premier League. Sur un nouveau contre, l’OM allait se montrer dangereux. Lancé, Dimitri Payet se rapprochait de la surface, puis envoyait une lourde frappe bien repoussée par Johnsson (24e). Finalement, l’OM allait trouver la faille sur attaque placée. Thauvin trouvait aux abords de la surface Morgan Sanson qui envoyait un amour de centre sur la tête plongeante de Bafétimbi Gomis (1-0, 26e), qui semblait légèrement hors jeu. Dès lors, William Vainqueur et ses collègues ont eu le pied sur le ballon et la main sur le match sans réellement se créer à nouveau d’occasions franches.

Payet a inscrit son premier but

Au retour des vestiaires, l’OM continuait à mettre la pression et par deux fois Florian Thauvin tentait de trouver ses partenaires par des centres, sans succès. Payet a bien eu l’occasion de transformer un coup franc au vingt mètres, mais Bodmer déviait la tentative de l’international français en corner (54e). Ce fut de plus en plus dur pour Guingamp qui ne parvenait pas du tout à inquiéter un Yohann Pelé qui, à l’heure de jeu, n’avait subi aucune frappe cadrée. Kombouaré tentait d’inverser la tendance en faisant sortir Jérémy Sorbon pour faire rentrer Lucas Deaux, ainsi, Bodmer glissait en charnière centrale.

Mais l’Olympique de Marseille baissait peu à peu le pied et alors, Guingamp avait de nouvelles opportunités. Ainsi, Ludovic Blas prenait sa chance depuis 25 mètres et sa frappe fuyait le cadre d’un Pelé qui semblait battu (70e). Mais l’OM allait à nouveau faire la différence. Sur un ballon récupéré par Cabella, Morgan Sanson était fauché à plus de 25 mètres des buts. Payet posait le ballon, sa tentative était contrée et lobait le portier guingampais (2-0, 76e). Dès lors, les hommes de Rudi Garcia pouvaient venir voir tranquillement et Rudi Garcia offrait à Dimitri Payet une ovation quand il le remplaçait par Zambo Anguissa (79e). Lassana Diarra a aussi fait son retour en championnat, remplaçant Maxime Lopez (88e). Grâce à cette victoire, le club phocéen remonte à la sixième place de Ligue 1.

Le classement de Ligue 1 ici.

L’homme du match : Dimitri Payet (7,5) : il a offert la première émotion au Stade Orange Vélodrome grâce à une frappe qui manquait de peu le cadre (7e). Peu en vue en début de rencontre, il s’est offert une nouvelle opportunité en frappant fort sur le portier (24e). En seconde période il a été moins en vue mais il a quand même fait quelques ouvertures intéressantes, notamment sur Sakai. Son coup franc est contré mais il rentre quand même dans le but (76e) ! Remplacé par Franck Zambo-Anguissa (79e) que l’on a très peu vu.

OM :

Pelé (6) : il a été plutôt vigilant en première période, essayant de relancer court, il n’a pas eu beaucoup de travail à faire, mais on se doute qu’il est content de voir Coco manquer sa reprise (12e). Il est tout aussi heureux de voir la frappe de Ludovic Blas fuir sa lucarne (70e). Compliqué de le noter tant il n’a rien eu à faire hormis des relances courtes à ses défenseurs et repousser une frappe dangereuse de Salibur (90e +3).

Sakai (6) : le Japonais a été volontaire en début de partie centrant débordant à de nombreuses reprises. Le latéral droit phocéen a été très occupé tant le jeu phocéen penchait vraiment côté droit. Un peu moins en vue en deuxième période alors que le jeu était moins de son côté droit.

Fanni (5) : il s’est longtemps fait bouger par Jimmy Briand même dans le domaine aérien. Cela a été un peu mieux après que Rudi Garcia ait poussé une gueulante sur sa défense centrale (15e). A l’instar de Rolando, il a été un peu plus serein en deuxième période essayant d’être simplement concentré.

Rolando (5) : la vitesse de Salibur lui a posé quelques problèmes en début de match notamment sur cette action gâchée par Coco (12e). Il a effectué quelques relances catastrophiques. Un peu plus à l’aise en deuxième période, il s’est bien aligné avec son compère de la charnière centrale Rod Fanni.

Doria (5) : après la rencontre face à l’OL en Coupe de France, on imaginait que le Brésilien allait comprendre les besoins du poste de latéral gauche. Il n’en est rien, ce fut très compliqué pour lui en première période. Un peu mieux en seconde période, il tente une belle frappe cadrée (55e).

Vainqueur (6) : il a été très discret en première période, mais c’est plutôt bon signe pour un joueur à son poste. Il a surtout été très utile pour encadrer Maxime Lopez et Morgan Sanson très attirés par l’offensive. En deuxième période on l’a vu faire des passes plus intéressantes, tentant de casser les lignes.

Lopez (5,5) : il a joué plus bas qu’à son habitude, mais il combine toujours très très bien avec Florian Thauvin et Hiroki Sakai. Lors de la première période, il fut volontaire, mais il a raté les trois quarts des choses qu’il a pu entreprendre. Il a tenté quelques gestes hyper compliqués à des endroits dangereux du terrain pour son équipe. Il aurait pu jouer plus simple ce soir. Toutefois, son volume de jeu lui as permis d’être important pour le pressing. Remplacé par Lassana Diarra (88e).

Sanson (7,5) : il a joué plus haut que Lopez et ce n’est pas étonnant si on l’a souvent trouvé dans des zones dangereuses. Il a toutefois été un peu imprécis en début de partie. Il s’offre une magnifique passe décisive pour Gomis (26e). Il a régalé en première période, récupération, passe, placement tout était presque parfait. C’est lui qui provoque la faute qui amène le coup franc de Dimitri Payet (76e).

Thauvin (6) : il a été très actif en première période même s’il n’a pas toujours été précis dans ses gestes. C’est lui qui trouve Sanson pour l’ouverture du score de Gomis (26e). On sentait qu’il avait des jambes ce soir et il l’a montré à de nombreuses reprises, il a été le phocéen le plus dangereux en deuxième période. Remplacé par Rémy Cabella (70e) qui a d’abord bien aidé Sakai défensivement tout d’abord.

Payet (7,5) : voir ci-dessus.

Gomis (6,5) : il n’a pas eu de situation dans le premier quart d’heure, mais il a été utile dos au but, remisant parfaitement pour Payet (7e). Mais il ne lui en faut pas 15000 ! Sur un centre de Morgan Sanson, la Panthère envoyait le ballon d’une tête plongeante convaincante au fond des filets (26e). Toujours aussi combatif en deuxième période, on l’a juste vu envoyer le ballon des les nuages de Marseille. Il a été très important dos au but.

Guingamp :

Johnsson (6) : le portier suédois a tenu tant bien que mal la baraque. Il effectue de beaux arrêts, rassurants pour la défense guingampaise, acculée devant sa surface tout au long de la partie. Devant Payet (24e) ou Doria (55e) par exemple. Il ne peut en revanche pas grand-chose sur l’ouverture du score de Gomis, de la tête à bout portant (26e). Il est pris à contre-pied sur le coup franc détourné par son mur de Payet (76e). Sans oublier un très bel arrêt à la 93e devant Bafé Gomis.

Sankoh (5) : peu utilisé cette saison, il était en effet titularisé seulement pour la septième fois ce soir avec les Bretons. Il a pourtant réalisé de belles interventions (50e), mais provoque quelques fautes qui ont offert de belles occasions à Payet de faire parler sa patte droite (53e), mais sans conséquences. De belles relances avec de grandes chevauchées balle au pied.

Leveque (4) : alors qu’il effectue sa septième saison d’affilée à Guingamp, le natif d’Annecy a eu beaucoup de travail dans son couloir gauche. On peut dire que Sakai lui a donné du fil à retordre pour ses toutes premières minutes sur un terrain en Ligue 1 cette saison.

Sorbon (5) : ce joueur est un véritable taulier et a fait parler son expérience en étant souvent bien placé. Il aura posé de nombreux soucis à son adversaire du soir, Bafétimbi Gomis. Comme ses coéquipiers il s’aligne bien sur l’ouverture du score de ce dernier, mais l’arbitre n’a pas vu la position illicite de Gomis (26e). Remplacé par Deaux (66e) qui n’a pas pu empêcher les siens de prendre un second but.

Martins Pereira (4) : le Bayonnais de 31 ans est notamment l’auteur d’un joli petit pont sur Sanson en début de seconde période. Mais a eu dans l’ensemble du match du mal à tenir son couloir droit, la faute à un très remuant Dimitri Payet.

Didot (4) : l’ancien joueur du Stade Rennais est très pragmatique dans son jeu. Il prend peu de risque et malgré de gros efforts il aura perdu la bataille du milieu de terrain contre ses homologues marseillais.

Blas (5) : hormis sa frappe soudaine qui a fait traverser un frisson dans les travées du Vélodrome, passant à quelques centimètres du montant droit de Pelé (70e), ce tout jeune joueur de 18 ans a été assez discret au cours de cette partie. Il aura peu pesé sur le jeu de son équipe malgré quelques jolis dribbles.

Coco (4) : ce jeune espoir de 20 ans a été intéressant dans le jeu, mais il rate une énorme occasion d’ouvrir le score (11e) alors qu’il se présentait tout seul face à Pelé. Il n’a pas réussi à créer assez de différences pour débloquer la partie. Remplacé par Benezet (62e) qui n’a pas fait mieux.

Bodmer (5,5) : arrivé cet hiver en provenance de la Côte d’Azur, il aura comme en son habitude apporté une réelle plus-value technique au milieu rouge et noir. S’il n’est pas le joueur qui court le plus, il est souvent bien placé et offre des possibilités de relance à ses coéquipiers. Il finit en défense centrale suite à la sortie de Sorbon (66e).

Briand (4) : le capitaine des hommes de Kombouaré n’a pas, lui non plus, eu beaucoup d’occasions de montrer son talent au Stade Orange Vélodrome, mais il a bien exploité les rares fois où le cuire entre les pieds. Mais, paradoxalement, lui qui est habituellement le meilleur joueur offensif breton cette saison, a été moins en vue que ses coéquipiers ce soir. Remplacé par Mendy (81e) qui a envoyé une frappe largement au-dessus (90e +3).

Salibur (6) : le joueur formé au LOSC aux côtés d’Eden Hazard n’a pas eu beaucoup de ballons à négocier, mais il a souvent été dangereux lors des contres. En faisant parler sa vitesse, il offre une balle de but à Coco (11e) qui ne parvient pas à cadrer sa frappe. Il rend fous les défenseurs marseillais (50e), mais son centre est contré ; il centre une nouvelle fois à la 65e, mais la défense phocéenne se dégage en panique.