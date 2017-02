Dijon a fini par s’incliner ce dimanche soir sur la pelouse du Parc OL face à l’Olympique Lyonnais (4-2). Le promu, qui menait 1-2 à un quart d’heure de la fin, a craqué dans le money time. Mais la rencontre a basculé en faveur des Gones sur un pénalty obtenu par Mouctar Diakhaby sur une faute supposée de Tavarès. Un pénalty que la formation de Côte d’Or ne digère pas, estimant qu’il s’agit là d’un scandale arbitral. En tout cas, en zone mixte à l’issue de la partie, le milieu défensif Florent Balmont, ancien de la maison OL, n’a pas mâché ses mots.

« On en a ras-le-bol. Franchement... Je vais essayer d’être calme, je ne gueule pas souvent face aux médias, mais ça commence à fatiguer quand même. On se fait entuber à chaque match, contre Lyon, Saint-Etienne, Lorient... Déjà que Lyon était largement au-dessus... Tous les weekends, il y a ce type de protection. Baptiste Reynet (le gardien) avait le ballon facilement. Qu’est-ce qu’on va siffler un pénalty comme ça ! », a déploré le vétéran de 37 ans, avant de poursuivre.

« Comme on ne gueule pas, on est un petit club tranquille où tout le monde est zen... Il est là le problème. Quand il y a des clubs costauds qui gueulent, on fait un peu plus attention. Là, j’en ai marre. On fait avec nos moyens, mais si on a ça à chaque match à l’extérieur, si on veut qu’on redescende en Ligue 2... Ça ne se siffle jamais, il y a des fautes comme ça à chaque match. Mais bon on est à Lyon, l’équipe est en danger, ça siffle un peu plus facilement. Je ne suis pas du genre à gueuler comme ça, mais il faut que ça sorte un peu », a-t-il conclu. Voilà qui est dit...