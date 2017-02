Il y a eu de sacrés chamboulements dans le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Jordan Ferri et Sergi Darder, autrefois importants dans le dispositif du club septuple champion de France, sont aujourd’hui relégués au rang de remplaçants. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette nouvelle donne a permis à certains de prendre encore plus d’ampleur. Et outre les incontournables capitaine Gonalons et couteau suisse Corentin Tolisso, Lucas Tousart est en train de mettre tout le monde d’accord dans l’entrejeu de l’écurie rhodanienne.

Auteur d’un match encore monumental ce dimanche face à Metz (5-0), le numéro 29 a confirmé sa montée en puissance, comme en témoignent ses 7 titularisations de rang. Précieux de par sa capacité à remporter des duels (56%) et à ne pas perdre le cuir facilement (88% de passes réussies), le jeune homme de 19 ans devient un titulaire assez clair à l’OL alors que, pour sa première saison l’année dernière, il était un abonné de la case CFA : « L’année dernière, on savait qu’il y avait du potentiel. Mais le voir à ce niveau-là, c’est quelque chose de bien. Lucas ne parle pas beaucoup, mais il agit. Il prouve à tout le monde qu’il a le niveau », résume Alexandre Lacazette, grand admirateur de l’ancien Valenciennois, que nous vous présentions dès mars 2015.

Genesio fan de Tousart

Une montée en puissance jugée logique entre Rhône et Saône, comme le confirme Bruno Genesio : « Lucas est en train de progresser et de s’imposer dans cette équipe. Il nous assure un équilibre à la perte du ballon car il est tactiquement intelligent, toujours bien placé. Il nous permet soit de récupérer des deuxièmes ballons très haut sur le terrain pour remettre une attaque, soit d’endiguer des contre-attaques en faisant du recul-frein et en récupérant les ballons. Il fait partie des joueurs importants de l’équipe », souligne l’entraîneur lyonnais, qui ne tarit pas d’éloges à l’égard d’un élément qui refuse pourtant de tirer la couverture à lui.

« Il n’y a pas que moi qui assure l’équilibre, il y a toute une équipe (rires) ! Si Memphis (Depay) et Maxwel (Cornet) ne viennent pas resserrer dans l’axe pour défendre, après c’est compliqué quand on se retrouve à deux avec Coco (Tolisso). Il faut saluer le travail de tout le monde, d’Alex (Lacazette) et Nabil (Fekir) qui font le travail défensif parce qu’on peut avoir du mal à garder l’équilibre de l’équipe s’ils ne le font pas », explique-t-il. Titulaire aux côtés de Tolisso face à Metz, Tousart va voir le retour de Maxime Gonalons dès vendredi prochain à Bordeaux. Entre les deux, Bruno Genesio va devoir trancher. La jeunesse de Tousart ou l’expérience de capitaine Gonalons ? À l’entraîneur de faire son choix.