Manchester City recevait Leicester en ce début d’après-midi, pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Premier League. Les hommes de Guardiola devaient impérativement s’imposer pour assurer une place européenne à l’issue de la saison, et pour cela, Guardiola titularisait Gabriel Jesus à la pointe de l’attaque, Sergio Agüero prenait place sur le banc. Leicester, tout juste défait de son titre de champion d’Angleterre par Chelsea, arrivait à l’Etihad Stadium en outsider. Pour autant, les Foxes souhaitaient faire un résultat avec Okazaki et Vardy en pointe, Mahrez juste derrière. C’est Slimani qui restait sur le banc de touche. Aucun enjeu cependant pour les hommes de Craig Shakespeare, qui étaient neuvièmes au début de la rencontre.

Le coup d’envoi était donné par M.Madley dans une belle ambiance. Et ce sont les locaux qui mettaient logiquement la pression sur les cages adverses avec une tête de Fernandinho qui passait juste à côté (4e). Le match se jouait surtout dans les duels, beaucoup de fautes de part et d’autre. Leicester opérait en contre surtout avec Vardy, mais Sané faisait passer un frisson dans les rangs des visiteurs avec une frappe trop croisée (18e). L’ailier allemand, très en jambe, partait ensuite sur le côté gauche, fixait son vis-à-vis puis centrait parfaitement en retrait pour Silva qui claquait sa frappe dans le petit filet de Schmeichel , 1-0 (29e). Les visiteurs ne voyaient pas le jour et quelques minutes plus tard, Sané, encore lui, s’infiltrait dans la surface de réparation et se faisait faucher par Benalouane, M.Madley sifflait le penalty et Jesus s’empressait de crucifier Schmeichel à contre-pied, 2-0 (36e). Les hommes de Craig Shakespeare semblaient avoir de plus en plus de mal, pourtant, Albrighton centrait du gauche pour Okazaki, qui reprenait le ballon en pleine course et sans contrôle pour placer une reprise surpuissante sous la barre de Caballero, su-blime, 2-1 (42e). La rencontre était relancée juste avant la pause.

L’erreur de Mahrez, City ne lâche pas

Au retour des vestiaires, le rythme de l’opposition avait clairement baissé et Leicester rentrait bien mieux que Manchester City. Vardy et Mahrez notamment, faisaient des différences, mais ils n’arrivaient pas à inquiéter Caballero qui se contentait de faire des sorties aériennes. Après 15 minutes de domination stérile, les Foxes devaient courber l’échine devant les nouvelles attaques des Citizens, surtout devant celles de Sané, intenable. Gabriel Jesus avait juste à glisser pour Sterling devant le but, mais le Brésilien ratait finalement sa passe (70e). Le match s’emballait et le cuir allait d’un but à l’autre. Coup de tonnerre quelques minutes plus tard, Riyad Mahrez se fait faucher par Clichy dans la surface et obtenait le penalty. L’Algérien se fait justice lui-même, mais M. Madley annulait le penalty puisque l’attaquant avait touché le ballon des deux pieds lors de sa frappe. Le score en restait à 2 buts à 1.

Les dix dernières minutes restaient indécises. Le score était plus proche d’une égalité plutôt que le trois buts à un. Les joueurs de Leicester ont posé énormément de problèmes aux Citizens lors de la seconde période. Mais les attaquants de Craig Shakespeare n’étaient pas assez précis. À la 90e minute, les assistants de M. Madley annonçaient 7 minutes de temps additionnel ! Slimani combinait sur le côté droit puis s’échappait, mais oubliait Mahrez, seul au point de penalty (90+4e). La rencontre se terminait sur ce score de deux buts à un pour Manchester City. Leicester n’a pas démérité, surtout en seconde période, mais Mahrez a raté l’immanquable. C’est finalement Manchester City qui fait la bonne affaire. Les hommes de Pep Guardiola reprennent la troisième place du classement à Liverpool.

Retrouvez le classement complet de la Premier League ici.