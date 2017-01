Et de 4 ! Selon les informations de RMC, l’Olympique de Marseille a bouclé un nouveau dossier, le 4e du mois de janvier après Sanson, Evra et Payet. En effet, un accord aurait été trouvé avec les Girondins de Bordeaux pour le transfert de Grégory Sertic ! Le montant n’a pas été précisé, et il resterait quelques menus détails à régler entre les deux formations.

En fin de contrat en juin prochain, Sertic avait des contacts avec plusieurs clubs étrangers quand l’OM est entré dans la danse, favorisé par la présence du même agent que Rudi Garcia. L’entraîneur olympien a validé le profil de Sertic, capable de jouer milieu axial et défenseur central. Cette polyvalence pourrait lui permettre de dépanner l’OM efficacement, même s’il ne devrait pas débarquer dans la peau d’un titulaire.

Selon RMC, Sertic devrait passer sa visite médicale lundi soir et s’engager pour 4 ans et demi. Dimanche, Sud Ouest relayait l’existence de menaces de mort à l’encontre du joueur depuis que la piste OM avait fait son apparition. Il dira si cela l’a finalement poussé à quitter Bordeaux au plus vite. Formé chez les Girondins, il va découvrir, à 27 ans, le troisième club de sa carrière, puisqu’il avait été prêté à Lens lors de la saison 2010-2011.