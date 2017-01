Morgan Sanson sera-t-il la première recrue de l’Olympique de Marseille version Frank McCourt ? Plus le temps passe, et plus l’hypothèse prend forme. En tout cas, ce mardi soir, La Provence nous révèle une information de taille. Le quotidien provençal est en effet formel, et indique dans ses colonnes qu’un accord vient enfin d’être trouvé entre le club phocéen et le Montpellier Hérault Sporting Club pour le transfert du maître à jouer âgé de 22 ans.

Ainsi, les deux formations ont trouvé un terrain d’entente sur les bases d’une indemnité de transfert à hauteur de 9 M€ à laquelle peuvent s’ajouter jusqu’à 3 M€ de bonus. Dans le même temps, RMC précise que le joueur lui a donné son accord pour s’engager sur la Canebière pour quatre ans et demi. Si la durée du bail apparaît logique, le prix de la transaction semble lui peu élevé dans la mesure où le président montpelliérain Louis Nicollin n’a eu de cesse de réclamer plus de 10 M€ pour son milieu de terrain arrivé à La Mosson en 2013.

« C’est un bon petit, intelligent et je ne peux pas lui refuser de partir dans un grand club où il va peut-être tripler son salaire. Parce que Marseille est un grand club. Il fera une carrière à la Deschamps. Ou Desailly. Après deux ou trois ans, il partira à l’étranger. Financièrement, on va bien finir par s’entendre avec Marseille. J’en veux 15 millions mais si Laurent, mon fils, fait affaire, et bien, il partira. Cela nous permettra de recruter quatre nouveaux joueurs en plus du petit de Laval (Mukiele) qui est arrivé. Ce sera un défenseur, deux milieux et un attaquant qui sera bien Ikoné », affirmait-il il y a moins de deux heures au Midi Libre.

Tout est maintenant ficelé, ne reste plus qu’à attendre l’officialisation du transfert par les deux clubs. En attendant, voilà une première recrue intéressante pour l’OM et son nouveau projet ambitieux, tant l’ancien Manceau apparaît comme l’un des plus grands talents du championnat de France de Ligue 1 à son poste. Avec 3 buts et 5 passes décisives en 20 matches de L1 disputés, le natif de Saint-Doulchard apportera une valeur ajoutée certaine à l’effectif emmené par Rudi Garcia. Et laisser un grand vide au MHSC, qui pourra cependant investir sur le marché des transferts.