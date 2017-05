Et de 20 ! Le but de la tête de Bafétimbi Gomis face à Bastia a permis à l’attaquant de changer de dizaine et d’atteindre ce nombre symbolique. Rarement un attaquant prêté aura abattu un tel travail et l’OM pourra dire merci à l’ancien Lyonnais de s’être autant impliqué au cœur d’une saison à rebondissements. Avec un tel rendement, Gomis a évidemment gagné le droit de continuer à participer à l’OM Champions Project. Mais sa saison a bien sûr alerté d’autres prétendants, notamment en Turquie (Galatasaray et Fenerbahçe sont intéressés).

A l’issue de la dernière rencontre de Ligue 1, Gomis s’est longuement arrêté face aux journalistes qui l’attendaient en zone mixte pour évoquer son avenir. « Je ne pourrai pas vous répondre, on verra, je suis ouvert à tout, mais je dois vous avouer que j’ai beaucoup bossé pour marquer des buts, ça pose des problèmes à mes représentants qui sont vachement sollicités. Je vais partir en vacances et je rencontrerai mes représentants à tête reposée », a-t-il expliqué.

Swansea, annoncé comme vendeur, a changé son fusil d’épaule, par l’intermédiaire de l’entraîneur Paul Clement, qui ne serait pas contre un retour gagnant de Gomis. De plus, l’attaquant n’a pas de garantie sur son rôle potentiel à l’OM puisqu’un autre attaquant de grande envergure est espéré. « J’aime bien être important dans un projet. Si un discours et toutes les conditions sont réunies pour que je revienne et que c’est le meilleur endroit pour moi pour vivre encore des moments comme on a pu vivre, pourquoi pas, c’est tenant d’être accompagné de joueurs comme Flo (Thauvin) et Dimitri (Payet) », a réagi Gomis. Il y a encore beaucoup de « si » dans son discours et l’OM ne devra pas traiter le dossier à la légère s’il souhaite conserver le buteur français.