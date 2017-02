Les temps changent. Titulaire indiscutable en début de saison, Serge Aurier (24 ans) a doucement mais sûrement vu Thomas Meunier (25 ans) lui griller la politesse dans la hiérarchie à droite de la défense du Paris SG. L’Équipe explique qu’à ce jour le staff parisien préfère le profil du Belge, sur la pente ascendante ces dernières semaines, comme en témoigne sa prestation XXL face au FC Barcelone (4-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Une situation que l’Ivoirien, qui a perdu du terrain avec son départ à la Coupe d’Afrique des Nations, accepte sans broncher.

« On a la perception d’un mec individualiste, mais ce n’est pas le cas du tout », souffle un de ses proches au journal. Beau joueur, l’ancien Lensois la joue donc collectif, même si son entourage indique au quotidien sportif que le défenseur est bien décidé à se « retrousser les manches » pour « regagner sa place ». Pour ce faire, il devra redevenir performant et conquérant, comme il l’était avant la désormais tristement célèbre affaire Périscope. Pas une mince affaire, car il a été profondément marqué par les retombées négatives.

Sa cote reste intacte sur le marché

« Quand, pendant des mois, vous entendez les gens vous cracher dessus, des animateurs radio vous insulter, c’est plus difficile ensuite », indique un proche du joueur. De son côté, le PSG continue à le soutenir. Le directeur du football Patrick Kluivert lui a ainsi rappelé son importance dans le groupe, raconte L’Équipe. Toutefois, les discussions concernant une prolongation de contrat (il est actuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2019), un temps évoquées, n’ont toujours pas débuté.

« Aujourd’hui, il est à 100% au PSG, on a prévu de se voir avec les dirigeants au printemps », a confié son conseiller. D’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. D’autant que, toujours selon L’Équipe, l’AC Milan et le FC Barcelone sont toujours en contact avec son entourage et lui. Difficile d’y voir clair donc pour l’avenir de Serge Aurier au Paris SG. La suite de la saison donnera sans doute davantage d’éléments de réponse.