« Je pense que c’est le bon moment. J’ai envie de découvrir autre chose, de me mettre en danger, de passer un palier. On a beau dire que je mets des buts, je sais très bien qu’à l’échelle européenne, je ne suis pas encore très reconnu ». Voilà ce que lançait Alexandre Lacazette le 19 mai dernier. Oui, il souhaite quitter l’Olympique Lyonnais. L’Atlético Madrid représente la solution privilégiée, en attendant la décision du TAS de lever ou non l’interdiction de recrutement qui sanctionne les Colchoneros.

Cependant, le discours n’est plus aussi tranché depuis quelques jours, et Alexandre Lacazette a laissé entrevoir qu’un départ n’était pas irrémédiable. « Je pense que j’ai atteint un moment de ma carrière où c’est un tournant. Je n’exclus aucune possibilité. Je suis bien à Lyon et je peux aussi aller ailleurs », a-t-il lancé, depuis Clairefontaine où l’équipe de France est regroupée. Invité en conférence de presse, il a fait face à des questions précises sur son avenir mais n’a pas voulu acter son départ de Lyon.

« Ce n’est pas sûr que je quitte mon club formateur. Il n’y a rien de signé, rien d’officiel. Oui, j’ai le bon de sortie, ça ne veut pas dire que je suis sorti », a-t-il assuré. Alors, est-ce de nature à relancer l’espoir de le conserver chez les supporters lyonnais, ou est-ce une simple précaution au regard de l’incertitude juridique au sujet d’un possible transfert à l’Atlético ? Quoi qu’il en soit, tant le joueur que les dirigeants lyonnais et colchoneros devraient bientôt être fixés à ce sujet, puisque la décision du Tribunal Arbitral du Sport ne devrait pas tarder à être connue...