Il ne reste plus que deux matches au Paris SG pour conclure sa saison : la réception de Caen samedi (38e et dernière journée de Ligue 1) et la finale de Coupe de France la semaine prochaine (contre Angers). Mais, déjà, le club de la capitale est concentré sur le mercato estival. Interrogé en conférence de presse ce vendredi au centre d’entraînement Ooredoo, Unai Emery a en effet indiqué que sa direction planchait très sérieusement sur le recrutement.

« Pour moi, l’équipe possède déjà beaucoup de bons joueurs, capables de grandir et progresser pour être meilleurs que cette année. Pour le mercato, le club n’a pas besoin de beaucoup de joueurs. Le bloc fort de cette équipe est déjà là », a-t-il expliqué, globalement satisfait de son groupe de travail, qu’il souhaite voire faire mieux la saison prochaine, tant en Europe que sur la scène hexagonale. Pour autant, l’Espagnol est conscient que, afin de franchir ce palier, il aura besoin de renforts.

Emery sait ce dont le PSG a besoin

« Après, il faut 3, 4 ou 5 joueurs, pas plus, pour améliorer l’équipe. La priorité, c’est de trouver les joueurs capables d’améliorer cette équipe, il n’y en a pas beaucoup », a-t-il confié. Mieux, le coach parisien a expliqué que les pensionnaires du Parc des Princes auraient sans doute besoin de 2 ou 3 recrues phares. « Il faut peut-être 2-3 joueurs, importants, qui demanderont un effort au club, pour améliorer l’équipe », a-t-il lâché, sans donner de noms, avant de préciser que la tâche serait ardue.

« Le club travaille dans cette optique-là. Il n’est pas facile de signer des tops joueurs », a-t-il conclu. Le PSG tente donc de frapper fort sur le marché pour attirer 2 ou 3 grands noms (Alexis Sanchez d’Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund ont récemment été annoncés comme des cibles concrètes). Reste à savoir si les Rouge-et-Bleu réussiront dans leur entreprise pour les joueurs qu’ils considèrent comme susceptibles de les aider à franchir un nouveau cap. L’été promet d’être chaud à Paris !