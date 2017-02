Plus tôt dans la journée, Téléfoot annonçait que la venue de Marcelo Bielsa sur le banc du LOSC pouvait être officialisée dans la journée. C’est désormais chose faite. Après son départ de l’Olympique de Marseille la saison dernière et son arrivée avortée à la Lazio Rome, El Loco va reprendre du service à partir de la saison prochaine. Lille vient en effet d’annoncer que l’entraîneur argentin prendra la succession de Franck Passi à compter du 1er juillet prochain.

« Marcelo Bielsa sera l’entraîneur du LOSC à compter de la saison 2017-2018. Le club lillois et l’entraîneur argentin ont paraphé un accord portant sur une collaboration de deux ans et qui prendra effet le 1er juillet prochain. Internationalement reconnu pour sa capacité à former et à intégrer les jeunes talents, à faire performer ses équipes, et à proposer un jeu spectaculaire, généreux et offensif, Marcelo Bielsa était le choix prioritaire du président Gérard Lopez et des dirigeants du LOSC pour manager l’équipe professionnelle et participer au déploiement de la nouvelle politique sportive souhaitée par le club », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel des Dogues.

Accord entre le #LOSC et Marcelo #Bielsa. Le technicien argentin sera l’entraîneur du LOSC à compter du 01/07 https://t.co/PCZkLzaJWv — LOSC (@losclive) 19 février 2017

Aperçu dernièrement au Camp des Loges pour observer le match des jeunes pousses du LOSC face au PSG, Bielsa ne laissait plus trop planer le mystère sur sa future collaboration avec Lille. Un gros coup qui vient en tout cas conforter les ambitions du projet de Gérard Lopez. Alors forcément, une telle nouvelle en a réjoui plus d’un à Luchin, comme le directeur général du club Marc Ingla. « Marcelo Bielsa est sans aucun doute l’un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l’attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club. Ce n’est pas un secret, Gérard Lopez et Marcelo Bielsa sont proches et discutent depuis un moment déjà de cette opportunité ». La saison 2017/2018 s’annonce déjà passionnante à Lille !