« Je ne suis pas et je ne serai jamais une doublure ». Le message de Bafétimbi Gomis est limpide. À force d’entendre que l’Olympique de Marseille souhaitait recruter un cador en attaque, l’homme aux 20 buts cette saison a rappelé ses conditions pour continuer l’aventure sur la Canebière. Clairement, l’OM serait ravi de le garder à titre définitif, même s’il faudra pour cela débourser une somme à Swansea (pas conséquente) et un très bon salaire à Gomis (beaucoup plus conséquent). L’OM est obligé d’envisager les deux cas de figure, avec ou sans Gomis.

Dans les deux cas, le club phocéen cherchera un attaquant au profil différent, plus petit, plus vif, plus neuf et demi. Le nom de Valère Germain (AS Monaco) est évoqué depuis quelques semaines, et les contacts ont été établis. Le joueur lui-même a évoqué des sollicitations et l’hypothèse d’une arrivée assez rapide n’est clairement pas à exclure. À 27 ans, Germain pourrait enfin rejoindre le club où son père Bruno a évolué à deux reprises au cours de sa carrière.

Balotelli et Giroud en lice pour succéder à Gomis

Si jamais l’OM ne parvient pas à s’entendre avec Gomis ou Swansea, il faudra recruter un numéro 9 de poids, aussi bien du point de vue du gabarit que de la réputation. Deux noms ressortent avec insistance, comme le rappelle L’Équipe dans son édition spécial transferts. Il s’agit d’Olivier Giroud, qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters phocéens, et de Mario Balotelli, en fin de contrat avec l’OGC Nice. Ce dernier présente un avantage, en plus d’être libre. Il est sponsorisé par Puma, futur équipementier de l’OM (à partir de la saison 2018-2019), qui serait ravi de le compter dans l’effectif phocéen au moment d’entrer en action. L’OM devra cependant battre une concurrence qui s’annonce sérieuse pour l’Italien de 26 ans au regard de sa saison accomplie avec Nice (15 buts en L1).

Pour Olivier Giroud, la situation est différente. Déjà parce qu’il dispose de deux années de contrat avec Arsenal et qu’il n’a jamais caché son désir de poursuivre l’aventure anglaise le plus longtemps possible. Cependant, sa 5e saison avec les Gunners s’est avérée délicate, avec un temps de jeu en baisse malgré des buts importants (12 réalisations en Premier League, pour seulement 11 titularisations) et la perspective d’un nouveau challenge pourrait le séduire, à 30 ans. D’autant que cela risque de beaucoup bouger à Arsenal sur le plan offensif. L’OM a coché ses noms, mais il faudra vite régler le dossier Gomis pour passer à l’action.