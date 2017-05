Le championnat se termine doucement, l’heure est aux trophées UNFP qui comme chaque année, récompensent les meilleurs joueurs de la saison. L’équipe type de Ligue 1 a été dévoilée. Elle a plutôt fière allure avec pas moins de six joueurs de Monaco, le presque champion de France, trois du PSG, un de Lyon et un de Nice. L’équipe est alignée en 4-3-3.

Dans les buts, on retrouve bien évidemment le portier de l’équipe qui devrait être sacrée championne de Ligue 1 cette saison : Danijel Subasic. Il sera protégé par une ligne de quatre avec trois joueurs qui jouent avec lui dans le club de la Principauté. En effet, Benjamin Mendy et Djibril Sidibé occuperont les couloirs de la défense et l’axe sera composé du Polonais de l’ASM Kamil Glik et du défenseur du Paris Saint-Germain Thiago Silva.

Les trois milieux de terrain mis à l’honneur vont former un entrejeu de poche. Marco Verratti, encore impressionnant avec le club de la capitale, sera accompagné de Jean Michael Seri, absolument époustouflant avec l’OGC Nice, et de Bernardo Silva, même s’il connaît un petit coup de mou en cette fin de saison. Enfin, devant, Alexandre Lacazette, avec ses 26 buts en Ligue 1, est très justement récompensé tout comme Kylian Mbappé, dont l’éclosion fulgurante aura laissé pantois bon nombre d’observateurs, ainsi qu’Edinson Cavani le goléador du PSG.

La composition du onze type : Subasic (Monaco) - Mendy (Monaco), Glik (Monaco), Thiago Silva (PSG), Sidibé (Monaco) - Seri (Nice), Verratti (PSG), Bernardo Silva (Monaco) - Lacazette (OL), Cavani (PSG), Mbappé (Monaco)