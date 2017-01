Dimitri Payet vers l’OM, nouvel épisode. C’est le plus gros dossier de ce mercato hivernal dans l’Hexagone. Pour rappel, le milieu de terrain tricolore souhaite absolument quitter West Ham cet hiver et Slaven Bilic avait confirmé cette information au grand jour en conférence de presse. Depuis, le Français s’est mis à dos une partie du vestiaire des Hammers (le joueur aurait été blacklisté par ses coéquipiers sur WhatsApp) mais surtout les supporters du club londonien, qui n’auraient pas hésité à s’en prendre à sa voiture.

L’OM de son côté est évidemment très intéressé par un retour de l’international tricolore. Après deux offres, jugées insuffisantes par les dirigeants londoniens, les Olympiens sont revenus à la charge ce jeudi avec une proposition de près de 30 millions d’euros. Mais là encore, West Ham aurait décliné et Sky Sports annonçait donc que le club phocéen aurait abandonné la piste menant au joueur de 29 ans. Ce samedi, le Daily Mirror vient apporter davantage d’informations à ce dossier. D’après le média britannique, les Hammers estiment que l’abandon marseillais ne serait que du bluff ! Mais ce n’est pas tout.

De son côté, Dimitri Payet aurait prévu de rejoindre Marseille ce week-end et aurait décidé de ne plus revenir à Londres. L’ancien Marseillais semble prêt à tout pour retrouver son ancien club. Un retour forcé qui pourrait aussi s’expliquer par le fait que le milieu tricolore, s’il ne joue pas chez les Hammers, ne touche logiquement pas ses primes de 29 000 euros par rencontre. Mais ce n’est pas pour autant l’argent qui motive le Français, puisque ce dernier serait prêt à faire de gros efforts financiers pour arborer à nouveau les couleurs du club marseillais. Alors, l’OM et West Ham trouveront-ils enfin un accord pour le transfert de Dimitri Payet ? Réponse au prochain épisode...