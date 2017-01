Les choses vont vite dans le dossier Payet. De l’éclosion de la piste Payet, née du désir du président olympien Jacques-Henri Eyraud, à l’annonce de son abandon cet après-midi par Skysports, il s’est écoulé précisément 20 jours. Car oui, selon les informations de ce média anglais de référence, l’OM a laissé tomber ce dossier et s’est dirigé vers d’autres pistes.

Ce matin, le Daily Mail expliquait qu’une nouvelle offre, atteignant les 29 M€, allait être formulée par le club phocéen. Soit la troisième offensive marseillaise selon la presse anglaise. Sauf que pour Skysports, cette offre n’arrivera jamais puisque l’OM aurait décidé de ne pas aller plus loin. Le contrecoup de la réplique de West Ham ? Alors que certaines sources affirmaient que West Ham avait officieusement ouvert la porte au départ de son meneur de jeu, Slaven Bilic continuait de clamer sa volonté de conserver son joueur, ou au moins de ne pas le brader.

L’OM ne veut pas aller plus loin que 29 M€

Puis, toujours aujourd’hui, le Daily Mirror assurait que West Ham envisageait une plainte contre l’OM auprès de la FIFA, étant certain de l’approche phocéenne envers le joueur avant d’avoir contacté le club londonien. Skysports annonce en tout cas sans ciller que le dossier a été refermé par les dirigeants français. Mercredi, lors de la présentation de Morgan Sanson, Jacques-Henri Eyraud a refusé d’évoquer le cas Payet, lâchant juste que l’OM n’était pas devenu un « carnet de chèques monté sur crampons ».

Une chose est sûre, le média anglais explique que l’OM a clairement fait savoir qu’il ne paierait pas les 35 M€ réclamés par West Ham et qu’il n’irait pas plus loin que les 29 M€ évoqués. Si la nouvelle se confirmait d’ici le 31 janvier minuit, on peut déjà souhaiter bon courage à Dimitri Payet pour réintégrer le groupe professionnel de West Ham et se faire pardonner par ses partenaires puis par les supporters des Hammers.