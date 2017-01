Les cadres de West Ham ont fait savoir à Dimitri Payet qu’il n’était plus le bienvenu. En effet, les joueurs ont créé un groupe de discussion sur Whatsapp. C’est via ce groupe que Mark Noble et James Collins auraient signifié à Dimitri Payet qu’il n’était plus désiré, c’est en tout cas ce que rapporte The Sun. Et ce n’est pas tout.

L’administrateur du groupe, Pedro Obiang, le milieu de terrain des Hammers aurait même supprimé le numéro du Français et les joueurs de West Ham l’auraient banni des boîtes de nuit de la ville. Après s’être fait vandaliser sa voiture et maintenant blacklisté en interne, Payet ne devrait pas s’éterniser à Londres.