Grosse semaine pour la Ligue 2. Après avoir vu débarquer Marvin Martin (31 ans) à Chambly lundi, le championnat a accueilli un autre international tricolore ces dernières heures. Le Paris FC a en effet annoncé l’arrivée de Jérémy Ménez (32 ans) ce jeudi. L’attaquant aux 24 sélections (2 buts), libre depuis la fin de son aventure au Club América au Mexique, s’est engagé pour un an avec le club de la capitale. Un choix de carrière qu’il a expliqué au site officiel de l’écurie francilienne.

« J’ai dit oui au PFC parce que je pense qu’il y a un bon projet ici. J’ai beaucoup discuté avec le président (Pierre Ferracci) et le projet m’a vraiment attiré. Ça faisait beaucoup d’années que j’étais à l’étranger, il y a aussi le choix personnel de rentrer sur Paris, tout ça me correspondait bien », a expliqué celui qui est passé par Monaco, l’AS Roma, le Paris SG, l’AC Milan ou Bordeaux avant de poursuivre. « Peut-être que ça va surprendre du monde, j’ai beaucoup bougé. J’ai retrouvé la stabilité, j’ai envie de voir grandir mes enfants, d’être épanoui dans ma vie de footballeur ».

« Beaucoup d’ambition »

Et pour ce nouveau challenge, l’ancien Sochalien, qui retrouve Jean-Luc Ruty, son directeur de centre de formation dans le Doubs, et Mécha Bazdarevic, entraîneur de la réserve sochalienne à ses débuts professionnels, ne manque franchement pas d’ambitions. « Tout le monde a beaucoup d’ambition au club, j’en ai beaucoup aussi, tout ça faisait qu’on pouvait bien s’entendre qu’il y a de belles choses à faire », a-t-il indiqué.

Et malgré la position peu enviable des pensionnaires de Charléty, derniers du classement avec 2 petits points pris en 8 journées, le natif de Longjumeau, qui s’entraînait enfant sur les installations actuelles du PFC à Orly, voit très grand. « Je viens ici avec beaucoup d’ambition, on ne va pas se le cacher, on veut monter en L1, mais il y a beaucoup de travail, il faut d’abord sortir de cette zone rouge », a-t-il conclu. La mission commence ce samedi, avec un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens (9e journée).

