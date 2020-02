Philippe Montanier n’est plus l’entraîneur du Racing Club de Lens. Le coach de 55 ans a été démis de ses fonctions à la surprise générale ce mardi. Il est victime des mauvais résultats de son club depuis le début de l’année 2020, qui n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matches de Ligue 2. Passé de la place de leader, les Sang et Or sont désormais 3e du championnat à sept points de Lorient et à une unité d’Ajaccio. Montanier est remplacé par Franck Haise, comme l’indique le communiqué, jusqu’au bout de la saison.

« Le Racing Club de Lens a décidé de suspendre d’activité Philippe Montanier et une partie de son staff technique dès aujourd’hui. Jusqu’à nouvel ordre, la responsabilité du groupe professionnel sera confiée à Franck Haise, actuel entraîneur de la réserve lensoise. Suite à cette décision, le RC Lens espère inscrire durablement son équipe dans une dynamique positive et ainsi remplir les objectifs fixés », informe le club. Montanier était arrivé en mai 2018.

Communiqué du Racing Club de Lens

D’après la Voix du Nord, le technicien limogé n’a pas réussi à convaincre ses dirigeants lors d’une réunion destinée à relever la situation. Ces derniers ont pris la décision de se séparer de l’entraîneur lundi. Des tensions sont également apparues au sein du vestiaire ces dernières semaines d’après le médial local mais l’éviction de l’ancien coach de Rennes et de la Real Sociedad fut une surprise pour tout le monde pour le groupe professionnel.