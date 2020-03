Saison 2018-2019. Auteur de belles performances avec Chelsea pour ses vrais débuts en professionnel, Callum Hudson-Odoi tape dans l’oeil du Bayern Munich qui est prêt à faire des folies pour le recruter. Le club bavarois sort plusieurs offres avant et pendant le mercato hivernal, mais le principal concerné ne bougera pas, même avec une demande de transfer resquest et un refus de prolonger son contrat avec les Blues. Du coup, le joueur aujourd’hui âgé de 19 ans poursuit la saison avec le club londonien, et est notamment convoqué pour la première fois de sa carrière pour jouer avec l’Angleterre.

Malheureusement pour lui, la saison se termine très mal à cause d’une rupture du tendon d’Achille contractée le 22 avril 2019 contre Burnley, en Premier League (2-2). Résultat, plusieurs mois d’absence et forcément un mercato estival moins agité. D’autant plus qu’avec son interdiction de recrutement, Chelsea ne pouvait pas vraiment le remplacer en cas de départ. L’exercice 2019-2020, celui du grand retour notamment était donc très attendu pour voir Callum Hudson-Odoi à l’oeuvre, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Pourtant, le 19 septembre dernier, les fans des Blues pouvaient avoir le sourire puisque Chelsea annonçait la prolongation de contrat de son joueur jusqu’en 2024, après des mois de négociations. Et, sur le terrain, l’Anglais revenait bien.

Callum Hudson-Odoi positif au coronavirus

De retour avec l’équipe première le 25 septembre en EFL Cup face à Grimsby Town, Callum Hudson-Odoi faisait déjà trembler les filets (7-1). En Premier League, ce dernier enchaînait trois matches avec au moins une passe décisive à chaque fois. Mais les choses se compliquaient ensuite. Avec le recrutement de Christian Pulisic et surtout l’éclosion de Mason Mount, un des éléments préférés de Frank Lampard, l’ailier anglais disparaissait un peu des radars et devait se contenter de bouts de match. Mais ça, c’était avant la nouvelle année. Dès le 11 janvier et un match contre Burnley, le joueur de 19 ans enchaînait quatre matches pleins en Premier League pour un but et une passe décisive, le tout avant de se blesser de nouveau.

Victime d’une blessure musculaire début février, le natif de Londres devait encore passer par la case réathlétisation, avant que le coronavirus ne frappe. Avec la suspension de la Premier League et des compétitions européennes comme la Ligue des Champions (Chelsea affronte le Bayern Munich en 8es de finale, défaite 3-0 à l’aller), Callum Hudson-Odoi, testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, va donc devoir attendre pour retrouver les terrains et faire bonne impression. Avec en attendant un confinement pour se soigner et des exercices pour revenir en pleine forme après sa blessure musculaire. « Comme vous le savez, j’ai eu le virus au cours des deux derniers jours. Je récupère en suivant les directives de santé et en m’auto-isolant de tout le monde pour la semaine. J’espère être de retour sur le terrain très bientôt. Prenez soin de vous », avait-il expliqué. Rendez-vous donc dans quelques semaines.