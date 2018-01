Pep Guardiola ne s’en cache pas, Kevin De Bruyne constitue l’un des éléments majeurs de son onze type. Et le technicien espagnol se montrait récemment dithyrambique sur le sujet. « C’est un joueur qui peut tout faire. Il peut jouer dans différentes positions sur le terrain, jouer court, long... C’est l’homme le plus humble et le plus timide que je connaisse. Si vous lui demandez de courir 100 kilomètres pour l’équipe, il le fera. Il n’est pas facile de trouver cela chez ce type de joueur. Il est l’un de nos capitaines, je pense qu’il a franchi un cap et les joueurs sont confiants de l’avoir sur le terrain, » décryptait ainsi Guardiola.

Sur le pré, l’international belge demeure incontournable. Ce dernier a disputé 23 matchs en Premier League avec les Citizens pour six buts marqués. Sa complicité avec les autres stars mancuniennes ne se dément pas. A 26 ans, De Bruyne vit une des plus belles saisons de sa prometteuse carrière. A Manchester, on a vite pris conscience qu’il fallait cajoler ce joyau mais aussi protéger ses arrières. Ainsi, les hautes sphères mancuniennes auraient entamé une opération séduction auprès du joueur pour le convaincre de prolonger avec City. Et les chiffres dévoilés demeurent pour le moins vertigineux.

Ce samedi, le Daily Mail révèle ainsi que le leader de Premier League proposerait à De Bruyne un nouveau bail portant sur six saisons assorti d’un salaire hebdomadaire estimé à plus de 200 000 euros plus 60 000 liés aux droits d’images. Si ces chiffres se confirmaient, l’international belge deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé des Citizens. Après avoir prolongé cette semaine Fernandinho, et entamé les discussions pour prolonger Gabriel Jesus, les pensionnaires de l’Etihad Stadium s’activent pour conserver leurs meilleurs joueurs. Une démarche payante sur le long terme ? Affaire à suivre...