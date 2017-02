« Cela a été la décision la plus difficile que l’on a eue a prendre lors de ces sept dernières années depuis que King Power a racheté Leicester City. Mais nous avons le devoir de mettre les intérêts à long terme du club au-dessus de tout sentiment de sentiment personnel, aussi important soit-il », a expliqué le vice-président de Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha sur le site du club suite au licenciement de son entraîneur Claudio Ranieri.

La saison passée, le technicien italien avait emmené ses ouailles jusqu’au titre de champion d’Angleterre, un exploit incroyable qui avait fait rêver tous les romantiques du football. Mais cette saison tout ce ne se passe pas vraiment comme prévu. Si en Ligue des Champions les Foxes s’en sortent pas trop mal (malgré la défaite 2-1 à Séville ce mercredi en huitième de finale aller de la C1), en Premier League, Vardy et compagnie pointent à une surprenante 17e place et ne compte qu’un point d’avance sur le premier relégable (Hull City). La dynamique du moment (1 seule victoire lors des 9 dernières rencontres) a eu raison de Ranieri.

Pour expliquer leur choix, les dirigeants des Foxes ont publié un communiqué sur le site officiel du club qui dévoile les raisons de l’éviction de l’ancien entraîneur de l’AS Monaco. « Ce n’était pas dans nos ambitions que les exploits extraordinaires de la saison dernière devraient être reproduits cette saison. En effet, la survie en Premier League était notre premier et unique objectif au début de cette saison. Mais nous sommes maintenant confrontés à une lutte pour atteindre cet objectif et un changement est nécessaire pour maximiser les opportunités qui seront présentées à nous lors des 13 derniers matchs », a développé le vice-président. Reste à savoir si le choc psychologique aura lieu pour Riyad Mahrez et les siens. Une chose est sûre, Ranieri devrait être un homme convoité dans les prochaines semaines.