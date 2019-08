1ère journée de Premier League et déjà premier gros choc en perspective. Après les victoires inaugurales de Liverpool, Manchester City et de Tottenham, Manchester United et Chelsea seraient bien inspirés d’imiter leurs concurrents directs à une qualification en Ligue des Champions. Problème, il ne peut en rester qu’un puisque les deux monstres du football anglais s’affrontent à 17h30 sur la pelouse de Old Trafford (match à suivre en live commenté sur notre site).

Le mercato a fait son effet et le visage des deux formations a bien changé. Du côté des Red Devils, on a craqué par Wan-Bissaka, James et surtout Maguire, devenu le défenseur le plus cher du monde. Les trois recrues devraient être titulaires cet après-midi. Ole Gunnar Solskjaer prépare un 4-2-3-1 avec De Gea bien évidemment dans les buts. En défense, Wan-Bissaka et Shaw sont favoris pour occuper les flans de la défense alors que la paire Lindelöf-Maguire devrait débuter. L’ancien de Leicester est prêt d’après son coach.

Les visages de Manchester United et Chelsea ont bien changé cet été

Au milieu du terrain, l’incertitude règne autour de Matic et c’est McTominay qui va faire équipe avec Paul Pogba. Malgré une actualité mercato très agitée, le Français sera sans doute titulaire et même capitaine. Son coach a loué son comportement lors de la pré-saison, indiquant qu’il était un exemple pour les jeunes. Devant, le tout jeune Daniel James pourrait débuter en compagnie de Lingard, Martial et Rashford. Ce dernier devrait être titulaire en attaque.

En face, Chelsea est bien parti pour démarrer dans le même système. Nouvel entraîneur du club, Lampard doit un peu bricoler. Si Arrizabalaga sera titulaire dans le but, Azpilicueta et Emerson partent favoris pour les couloirs, devant Marcos Alonso à gauche notamment. Avec le transfert de David Luiz et l’absence de Rudiger, Zouma devrait faire équipe avec Christensen dans l’axe de la défense. Kanté étant probablement un peu juste, le Français devrait laisser le duo Jorginho-Kovacic débuter la rencontre. Pedro, Mount et Pulisic seront en soutien de l’unique attaquant de pointe, qui devrait être Tammy Abraham à en croire les matches de préparation. Ce dernier laisse Giroud et Batshuayi sur le banc.

