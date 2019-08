C’est l’affiche de cette deuxième journée de Premier League, et même le gros choc du week-end en Europe : Manchester City accueille Tottenham du côté de l’Etihad Stadium à 18h30. Un choc entre le champion en titre et grand favori pour conserver la couronne, aux côtés de Liverpool, et des Londoniens qui veulent également jouer dans la cour des grands après un mercato très intéressant.

Et ça a plutôt bien commencé pour les Mancuniens et les Londoniens. Les troupes de Pep Guardiola ont tout simplement roulé sur West Ham avec cette victoire 5-0, donnant la tendance pour la saison d’entrée. Surtout, les stars des Skyblues sont déjà en forme, à l’image de ce triplé que s’est offert Raheem Sterling. Les Spurs ont eux eu un peu plus de mal pour venir à bout du promu Aston Villa, mais ont finalement fait la différence en fin de match en grande partie grâce à Harry Kane (3-1).

L’artillerie des deux côtés

Pour cette rencontre, le coach catalan devrait sortir son équipe type, et certains joueurs absents lors de la première journée comme Bernardo Silva devraient signer leur retour. Ederson sera présent dans les cages, protégé par une arrière-garde Zinchenko-Laporte-Stones-Walker. Devant eux, on retrouvera la seule recrue de ce onze, Rodri, avec David Silva et Kevin de Bruyne dans un registre plus créatif. Raheem Sterling sera bien là sur le flanc gauche, et Bernardo Silva sera son pendant à droite. Sergio Agüero devrait récupérer sa place devant aux dépens de Gabriel Jesus.

En face, les médias britanniques évoquent un 4-4-2 losange pour Mauricio Pochettino. Hugo Lloris est indéboulonnable dans ses cages, avec la charnière belge Vertonghen-Alderweireld devant lui. Danny Rose et Walker-Peters animeront les flancs. Harry Winks sera aligné en sentinelle, avec un duo français devant lui : Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko. Christian Eriksen sera lui positionné en numéro 10, avec Harry Kane et Lucas Moura qui devront conclure les actions. Spectacle garanti !

