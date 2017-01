« Il évolue à une position où nous avons beaucoup de monde, nous avons beaucoup d’ailiers. Nous n’avons pas de problèmes, nous avons Mkhitaryan, Rashford, Martial, Lindgard, Ashley Young et même Rooney. Quand je devais faire tourner, j’avais 7 joueurs pour 2 places. Nous avions trop de joueurs à ce poste. » Au moment d’expliquer son choix d’avoir laissé filer Memphis Depay à Lyon, José Mourinho indiquait qu’il disposait de nombreuses solutions à ce poste, incluant le Français Anthony Martial dans sa liste.

Pourtant, au vu des derniers événements, le Special One ne donne pas vraiment l’impression d’être un fan inconditionnel de l’ancien Monégasque (seulement 9 titularisations en Premier League). En effet, alors que l’international tricolore (15 sélections, 1 but) est à deux doigts de débloquer un juteux bonus pour l’ASM et l’OL, la gestion de son cas par Mourinho commence sérieusement à l’énerver. C’est en tout cas ce qu’annonce le Daily Mail qui explique que Martial est furieux contre son coach.

Martial écarté et agacé

La raison ? Mourinho n’a pas convoqué son Frenchy pour la rencontre disputée sur le terrain de Stoke City (1-1) le week-end dernier. Un choix que le Lusitanien avait expliqué de la manière suivante : « Il ne se sent pas bien. Martial n’a donc pas été appelé. » Mais visiblement, l’ailier mancunien semblait en parfaite condition de jouer. Pourquoi alors ce traitement ? Le tabloïd anglais croit savoir que c’est la prestation de Martial contre Liverpool (1-1) qui aurait fortement déplu à Mourinho. Un nouvel épisode qui vient s’ajouter à plusieurs prises de bec entre les deux parties.

De quoi tendre également les relations entre Mourinho et l’agent du joueur. Le Daily Mail précise en effet que ce dernier n’aurait également pas apprécié cette décision. Une manière pour le Special One de marquer plus que jamais son territoire après ses propos cinglants à l’encontre du représentant. « Martial doit m’écouter et ne pas écouter son agent. Il doit m’écouter à chaque entraînement, à chaque retour que je lui fais pour qu’il progresse. » De là à imaginer un possible départ ? Pas cet hiver en tout cas. Mais si cette situation ne s’arrange pas d’ici l’été prochain...