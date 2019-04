Un derby mancunien qui sent la poudre. D’un côté, une première place dans le viseur. De l’autre, un succès en ligne de mire pour se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Pour ce match en retard de la 31e journée de Premier League, Manchester United (6e, 64 points) accueillait en effet Manchester City (2e, 86 pts) à Old Trafford. Et autant dire que ce derby valait très cher. Chaque formation jouait très gros ce soir, et il ne fallait pas se rater dans ce choc. Cinq mois plus tôt, les Citizens avaient en tout cas remporté le match aller (3-1, 12e journée du championnat d’Angleterre). Une revanche était donc à prendre pour les Red Devils, encore plus à la maison. Pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjær optait pour un 3-5-2 avec Pogba dans l’entrejeu et un duo Lingard-Rashford devant. En face, Pep Guardiola alignait lui un 4-3-3 avec Zinchenko au poste de latéral gauche et un trio Bernardo Silva-Agüero-Sterling en attaque.

Dans une très belle ambiance, les Red Devils subissaient dans un premier temps le jeu des Citizens, mais les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær rentraient enfin dans leur match après une dizaine de minutes de jeu, à l’inverse de leurs adversaires qui commençaient à réaliser quelques erreurs, notamment de transmissions. Au quart d’heure de jeu, les visiteurs se procuraient la première opportunité, mais la frappe de Sterling déviée par Smalling était stoppée par De Gea (15e). Derrière, les locaux répondaient par deux fois. Fred croisait d’abord trop sa frappe lointaine (16e) avant que Lingard ne voie son petit lob passer de peu à côté sur un bon service de Pogba (16e). Mais de l’autre côté du terrain, les hommes de Pep Guardiola restaient dangereux, à l’image de cette frappe limpide de Bernardo Silva repoussée des deux poings par De Gea (19e). Chaque formation s’offrait donc quelques opportunités mais les gardiens n’étaient pas vraiment inquiétés.

Nouvelle erreur pour David De Gea...

Servi dans l’entrejeu, Rashford tentait sa chance à environ 35 mètres des cages adverses mais ne cadrait pas (23e). De son côté, Bernardo Silva manquait de précision sur une reprise acrobatique (25e). Derrière, chaque équipe laissait des espaces et le ballon circulait énormément mais les occasions étaient de plus en plus rares. Le score était donc de 0-0 à la pause puisque De Gea s’imposait une nouvelle fois sur une grosse opportunité pour Sterling (44e). Au retour des vestiaires, les Citizens prenaient le contrôle du jeu mais Fernandinho, blessé, devait céder sa place à Sané (51e). Et peu de temps après, le festival commençait. Sur un centre de l’international allemand, Lindelöf sauvait une première fois MU (53e). Mais l’ouverture du score arrivait quelques secondes plus tard puisque Bernardo Silva, après avoir fixé Shaw, trompait la vigilance de De Gea d’une frappe du pied gauche (54e, 0-1). Les visiteurs déroulaient ensuite pour tenter de faire le break.

Sur l’action suivante, les visiteurs frôlaient en effet le deuxième but puisqu’Agüero trouvait le poteau de De Gea (56e). MU ne se laissait pas abattre cependant mais les locaux manquaient de justesse dans le dernier geste. Devant le but, Lingard ratait en effet le ballon pour égaliser (56e). Et finalement, Manchester City se mettait à l’abri. Entré en jeu peu de temps auparavant, Sané décochait une frappe du gauche. De Gea se couchait mais manquait sa parade (66e, 0-2). Les deux entraîneurs procédaient alors à plusieurs changements. Ole Gunnar Solskjær apportait du sang neuf pour tenter de remobiliser ses troupes tandis que Pep Guardiola faisait tourner avec ce score. En seulement trois minutes, Lukaku s’illustrait et obligeait Ederson à sortir une parade décisive (75e). Pas très gâté dans ce match, le public d’Old Trafford n’avait plus rien à se mettre sous la dent derrière. Victorieux 2-0, Manchester City reprenait donc la tête de la Premier League. De son côté, Manchester United réalisait une mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Bernardo Silva (7,5) pour son centième match sous les couleurs de Manchester City, le Portugais s’est mué en sauveur pour débloquer la situation. Après une très grosse frappe pied gauche pour s’échauffer (18e), l’ancien Monégasque s’est offert son septième but tout en délicatesse (53e). Présent aux quatre coins du terrain, il a été excellent de bout en bout. Du très grand Bernardo.

Manchester United

De Gea (4) : décisif dans un premier temps, le portier espagnol a ensuite craqué. D’abord vigilant sur une frappe déviée de Sterling (15e), il a continué sur sa lancée en réalisant une belle parade des deux poings devant Bernardo Silva (19e) avant de sauver les Red Devils sur une occasion de Sterling (44e). Mais en deuxième période, le gardien mancunien a encaissé deux buts. S’il n’a pas pu faire grand chose sur l’ouverture du score de Bernardo Silva (54e), il s’est totalement troué sur le but de Sané, manquant son arrêt (66e). Et derrière, il a enchaîné les relances hasardeuses... Une soirée compliquée.

Young (5) : même si Sterling lui a causé quelques soucis, le capitaine de Manchester United a globalement tenu son rang. Après avoir par exemple repoussé une frappe (11e), le défenseur anglais ne s’est pas jeté face à son compatriote Sterling (32e), qu’il a cependant oublié avant la pause (44e). Combatif comme toujours, le joueur de 33 ans n’a donc rien lâché, même offensivement. On pourrait le pointer du doigt sur le deuxième but mais le schéma mis en place par son entraîneur a fait qu’il a joué assez haut.

Darmian (4) : le défenseur italien n’était pas vraiment dedans ce soir. S’il n’a pas été très en vue en première période, il n’a pas vraiment été décisif dans le deuxième acte. Sur le but de Sané, il a notamment cherché à couvrir l’axe alors qu’un coéquipier était déjà présent, laissant donc libre l’international allemand. Remplacé par Sanchez (83e).

Smalling (4) : placé dans l’axe de la charnière centrale, le défenseur anglais a été un peu en dessous par rapport à ses coéquipiers. Sur la première occasion adverse, il a failli surprendre son propre gardien en changeant la trajectoire d’une frappe de Sterling (15e). Et ensuite, le joueur de 29 ans a eu du mal défensivement sur les appels dans le dos de Sterling ou Agüero.

Lindelöf (4,5) : le défenseur suédois a bien débuté son match. Présent dans le jeu aérien, il a bien repoussé les quelques centres adverses. Après la pause, il a continué sur sa lancée et n’est pas directement impliqué sur les deux buts de Manchester City. Malgré le score et donc la défaite, il n’a cependant pas réalisé une prestation décevante.

Shaw (4) : face à la vitesse de Bernardo Silva principalement, il a bien tenu le coup dans le premier acte, les Citizens évoluant d’ailleurs plutôt de l’autre côté. Mais après la reprise, le latéral gauche anglais a laissé trop d’espaces au Portugais qui a pu ouvrir le score (54e). Son adversaire direct, en confiance, a beaucoup touché le ballon. Trop d’ailleurs. Et offensivement, il n’a rien apporté, contrairement à Young, un peu plus en vue sur ce plan.

Pereira (4,5) : l’international brésilien est très bien rentré dans son match. Omniprésent dans l’entrejeu, il a bien distribué le ballon et a aussi été agressif dans le bon sens du terme. Sanctionné d’un carton jaune (24e), il a dû ensuite lever le pied sur ses interventions, et ça s’est ressenti petit à petit. Au fur et à mesure, le joueur de 23 ans a disparu des radars. Ole Gunnar Solskjær l’a d’ailleurs remplacé en premier, par Lukaku (72e). Le Belge a tenté sa chance mais n’a pas trouvé la faille (75e).

Fred (4) : dès les premières minutes, l’international brésilien a envoyé un message à ses adversaires en ne laissant rien passer dans l’entrejeu. Auteur d’un retour sur Sterling (4e), il a même tenté une frappe lointaine, finalement à côté (15e). Mais par la suite, il a souffert, les milieux de Manchester City prenant le dessus sur la pelouse.

Pogba (4,5) : le champion du Monde s’est chargé d’organiser le jeu de son équipe. Placé un peu plus haut que ses deux coéquipiers au milieu, l’international français a délivré quelques passes intéressantes, comme celle vers Lingard (16e). Finalement, il a eu le même problème que ses coéquipiers. En deuxième période notamment, il n’a pas vraiment pu s’illustrer.

Lingard (3) : aux côtés de Rashford, le joueur de 26 ans n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans un premier temps. Auteur de plusieurs appels dans la profondeur, il aurait pu trouver la faille sur un service de Pogba mais son lob croisé est passé juste à côté (16e). Déjà dans le dur, il n’a pas arrangé son cas après la pause. S’il a réalisé un joli raté après le but de Bernardo Silva (56e), il a ensuite été surpris sur l’arrêt d’Ederson, ne réussissant pas à frapper (75e). Remplacé par Martial (83e).

Rashford (4) : l’attaquant anglais a beaucoup couru en première période mais n’a pas eu beaucoup d’opportunités, si ce n’est une frappe de loin finalement pas cadrée (23e). Il a donc souvent tenté de mettre le feu à Kompany ou Laporte, en vain. En deuxième période, il a eu le même problème. Ce n’était pas un match pour lui visiblement.

Manchester City

Ederson (6) : auteur d’une mauvaise relance au pied en début de match, le gardien de but brésilien s’est ensuite montré très rassurant à l’image de sa sortie rapide à la 85e. Que dire de plus de sa soirée ? Impuissants, les joueurs de Manchester United ne l’ont pas poussé dans ses retranchements en ne cadrant qu’une pauvre frappe en 90 minutes.

Walker (5.5) : généreux, à l’image de sa grosse accélération à la 31e, le latéral droit a été sevré de ballon dans une première mi-temps où le côté gauche a été oublié par Manchester City. Plus sollicité en seconde période, où le jeu des hommes de Pep Guardiola s’est équilibré, il a été sérieux.

Kompany (5) : contrairement à la semaine dernière face à Tottenham, le Belge n’a pas été aussi propre. Déjà très limite sur l’accélération de Marcus Rashford (4e), le capitaine des Citizens n’a eu besoin que de 9 minutes pour prendre son carton jaune. En difficulté sur ses relances, il a offert quelques coups de chaud à ses supporters. Clairement, il n’a pas fait le meilleur match de sa carrière malgré une seconde période de meilleure qualité.

Laporte (6) : catastrophique il y a une semaine jour pour jour, le Français s’est fait une frayeur d’entrée ce soir, sans conséquence cette fois. Très propre sur l’une de ses rares interventions face à Marcus Rashford (30e), il a vécu une soirée forcément beaucoup plus calme que face à Tottenham. Heureusement pour lui, malheureusement pour Paul Pogba et ses coéquipiers.

Zinchenko (5.5) : milieu offensif de formation, l’Ukrainien a été très limite défensivement à plusieurs reprises. Averti logiquement à la 26e, le joueur de vingt-deux ans a enchaîné les imprécisions, tant défensivement qu’offensivement. Un cran en dessous techniquement en première mi-temps, il s’est mis au niveau de ses coéquipiers ensuite, profitant certes de la baisse de régime de United.

Fernandinho (6.5) : imprécis en début de rencontre, le Brésilien a pris confiance au fil des minutes à l’image de son excellente intervention sur le coup-franc d’Ashley Young (27e) et de son caviar pour Raheem Sterling un peu plus tard (35e). Jusqu’à sa sortie à la 50e, il était probablement l’un des meilleurs sur le terrain. Remplacé par un Leroy Sané qui a répondu présent dès son entrée avant de s’offrir un but mérité vu son implication.

Gündogan (6) : il a alterné pertes de balle dangereuses, dont une qui aurait pu coûter cher à City, et récupérations précieuses à l’image de celle qui amène la première frappe de Bernardo Silva (18e). Touché juste avant la mi-temps, il a tout de même pu tenir sa place au retour des vestiaires. Passeur décisif pour Bernardo Silva, il a été remplacé par Danilo (89e) au terme d’un match accompli.

David Silva (6.5) : longtemps introuvable, le milieu de terrain de 33 ans est doucement monté en puissance. Peut-être parfois trop altruiste (52e), il s’est montré précieux dans l’entrejeu, notamment après la sortie de Fernandinho. Excellent au retour des vestiaires, il aurait dû être averti après avoir essuyé ses crampons sur le torse d’Andreas Pereira, mais cette faute ne vient pas ternir son très bon match.

Bernardo Silva (7.5) : voir ci-dessus

Sterling (7) : à l’origine de l’action qui aurait pu très vite débloquer ce match, il s’est parfois heurté à Ashley Young. S’il s’offre presque tout seul une grosse occasion avant la mi-temps, il aurait pu faire mieux à quelques mètres du but des locaux. Passeur sur le second but, il a soigné ses statistiques en s’offrant une dixième passe décisive. Fidèle à lui-même.

Agüero (6.5) : esseulé au milieu du bloc bas des Red Devils, l’Argentin s’est tout de même montré solide face à Smalling (25e) ou dans son rôle de pivot sur l’action de Sterling un peu plus tard. Frustré pendant très longtemps, il a failli doubler la mise d’une splendide frappe enroulée qui a terminé sa course sur le poteau de David De Gea (55e). Remplacé par Gabriel Jesus, entré trop tard pour faire la différence, à la 89e.