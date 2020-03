« Il y a beaucoup de discussions et de réflexions. Pour moi, je suis à Manchester depuis trois ans et je vais très bien ; des bons moments et des mauvais moments, comme tout le monde. Comme partout ailleurs. Après cette saison et tout ce qui s’est passé cette saison, ma saison étant aussi ma meilleure saison... Je pense que pour moi, ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ceci : avoir un nouveau défi ailleurs. » Voici ce qu’avait déclaré Paul Pogba l’été dernier, lors d’une tournée promotionnelle en Asie.

La Pioche espérait fortement quitter les Red Devils pour rejoindre le Real Madrid, où Zinedine Zidane l’adore, ou encore retrouver la Juventus, le club qui l’a fait découvrir au monde entier. Finalement, le champion du Monde 2018 est resté à Manchester et sa saison ne ressemble pas à grand-chose. En effet, l’ex de la Vieille Dame s’est blessé à la cheville, puis s’est fait opérer, et n’a joué qu’une poignée de rencontres en Premier League cette saison.

Manchester s’ouvre enfin

Par conséquent, son cas devrait revenir au goût du jour l’été prochain. Depuis quelques jours, on apprend que le milieu de terrain international français est à nouveau sur le départ. Mais cette fois, son club semble être prêt et disposé à le lâcher, même à perte. Ole Gunnar Solskjaer aimerait se passer de son égo la saison prochaine et surtout repartir sur une nouvelle ère pour - encore - rebâtir l’effectif de pensionnaires du Théâtre des rêves.

Ce dimanche, The Mirror nous apprend qu’Ed Woodward, le grand patron des Red Devils, a ouvert les discussions avec Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba pour trouver une issue à la situation actuelle. C’est une belle avancée puisque les deux hommes ne se parlaient plus depuis que le truculent impresario avait attaqué les dirigeants de Manchester United à la fin de l’année civile. Cet été, les Français devraient à nouveau animer le mercato estival. Nos régions ont du talent.