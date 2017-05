Décevante. Voilà comment on pourrait qualifier la saison de Manchester United, qui va se solder par une sixième place en championnat, et même si une victoire en finale d’Europa League pourrait permettre aux Red Devils de disputer la prochaine Ligue des Champions, le bilan reste moyen, surtout après les sommes dépensées l’été dernier. Hors de question de vivre une nouvelle saison de la sorte l’année prochaine, et le club mancunien travaille donc sur plusieurs objectifs pour renforcer son équipe. La presse anglaise dévoile d’intéressantes informations aujourd’hui.

Un des dossiers prioritaires reste logiquement le poste de gardien de but. S’il n’est pas encore acté, le départ de David De Gea semble de plus en plus probable, et s’il venait à rejoindre le Real Madrid, Manchester United devrait lui trouver un remplaçant de qualité. Selon le Mirror, Ederson est la priorité. Le portier de Benfica, âgé de 23 ans, plaît à Mourinho, mais Manchester City serait aussi sur le coup. Le Portugais et Pep Guardiola vont donc se battre coude à coude pour s’offrir le Brésilien. Le nom de Jan Oblak est aussi évoqué par la publication britannique, mais il semble compliqué de pouvoir l’arracher à l’Atlético de Madrid.

Matic, la priorité au milieu

Le Manchester Evening News dévoile de son côté un intérêt du club pour Nemanja Matic. José Mourinho veut recruter un milieu de terrain de poids pour épauler Pogba dans l’entrejeu et ainsi permettre au Français d’exploiter tout son potentiel. Eric Dier, de Tottenham, est aussi une cible des Red Devils, mais le club pense que les négociations avec le sulfureux Daniel Levy rendent l’opération pratiquement impossible. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, le club estime que Matic est plus faisable, puisque Conte devrait bien renforcer son effectif cet été.

Le quotidien local précise que Manchester United compte dépenser un montant dépassant les 200 millions de livres cet été, pour se donner les moyens de ses ambitions. Un défenseur central, un milieu de terrain et deux attaquants devraient venir renforcer l’effectif cet été. Le média évoque aussi les noms de Michael Keane, défenseur de Burnley, de Willian ainsi que d’Antoine Griezmann. L’été s’annonce passionnant du côté d’Old Trafford...