La saison dernière, l’Angleterre et les supporters de Manchester United sont tombés amoureux d’un jeune attaquant âgé à peine de 18 ans : Marcus Rashford. Lancé dans le grand bain de la Premier League par Louis van Gaal, le Red Devil a signé une première année plus que convaincante avec la formation mancunienne (5 buts en 11 matches de championnat). Un bilan qui lui a permis de décrocher sa première sélection avec l’Angleterre en mai 2016 et surtout de participer à l’Euro 2016.

Une progression fulgurante que le joueur tente de confirmer cette année. Titularisé à neuf reprises par José Mourinho (en 18 apparitions, 3 buts), Rashford se montre un peu moins efficace, mais cette saison il peut compter sur un allié de poids pour continuer à progresser : Zlatan Ibrahimovic. « Oui, il me donne des conseils sur et en-dehors le terrain. Quand il vous en donne, c’est à vous de les écouter. Je ne vous livrerai pas ses secrets, mais ses conseils sont importants. C’est un joueur d’expérience qui a traversé beaucoup de choses durant sa carrière. Pour moi et les autres joueurs c’est important », nous a déclaré le Mancunien rencontré à l’occasion du lancement de l’Hypervenom III par Nike.

Ibrahimovic adulé par Rashford

Troisième meilleur buteur de Premier League, le Suédois est d’ailleurs plus qu’une référence pour Rashford. Souvent critiqué après plus d’un mois sans marquer (entre octobre et novembre), l’ancienne star du Paris Saint-Germain a su mettre tout le monde d’accord les semaines suivantes. Auteur de 14 réalisations en 22 matches, le Scandinave est aujourd’hui respecté dans le seul grand championnat d’Europe où il n’avait jamais joué. Un constat confirmé par Rashford.

« Il a une grosse réputation dans notre pays. Il a affronté beaucoup d’équipes anglaises dans le passé. Son style de jeu m’est familier. C’est une bonne chose pour notre pays de l’avoir et pour Manchester United aussi. Il est impliqué avec l’équipe. Si nous pouvons nous servir de son état d’esprit et de ses approches du jeu, ces choses nous permettraient de nous améliorer en tant que joueur, mais aussi en tant qu’équipe. » Six mois à peine après son arrivée à MU, Ibra n’a donc pas mis bien longtemps avant de séduire tout son monde.