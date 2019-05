« Ander pourrait jouer dimanche, mais je ne sais pas encore. Nous n’avons pas choisi l’équipe. Il va probablement annoncer prochainement où il va poursuivre sa carrière. » Vendredi en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer avait vendu la mèche concernant l’avenir d’Ander Herrera (29 ans). Le milieu de terrain espagnol dont le contrat expire en juin prochain va disputer son dernier match sous les couleurs de Manchester United dimanche face à Cardiff City. Le natif de Bilbao a officiellement annoncé son départ ce samedi matin sur le site officiel du club mancunien. L’intéressé y évoque dans une vidéo tout son respect pour United. Un message poignant qui ne devrait pas laisser insensibles les supporters des Red Devils.

« Il y a du rouge dans mon cœur. Je l’ai su dès la première fois que j’ai joué ici et au moment où j’ai commencé à porter ce maillot. Un club avec des milliers de supporters qui respectent et se souviennent de tous les joueurs qui donnent tout pour le club. Je me sentais spécial quand j’ai entendu mon nom scandé, j’étais fier quand les fans ont décidé que je faisais partie de l’histoire de ce club incroyable. Chaque fois j’ai essayé de représenter du mieux possible ce club, dans les victoires comme dans les défaites. Je me souviendrais des quelque 200 matchs que j’ai disputés avec ce maillot. Parce que jouer pour le plus grand club d’Angleterre a été un honneur. Merci pour ces cinq années incroyables, » a ainsi confié Herrera.

Sous le maillot mancunien, ce dernier aura disputé 191 matchs en cinq saisons et raflé une FA Cup, une Carabao Cup et une Ligue Europa. L’international ibérique avait notamment participé au huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG à Old Trafford, et manqué le match retour fatal aux Parisiens. Le principal protagoniste n’a pas dévoilé sa future destination, mais l’ancien joueur de l’Athletic devrait rallier le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Un contrat de quatre saisons assorti d’un salaire annuel estimé à 8 millions d’euros attendent Ander Herrera dans la capitale française.