Tremblement de terre à Londres ! Sans que rien n’ait été annoncé par les médias britanniques dans la journée, Tottenham a envoyé un communiqué annonçant le départ de celui qui était son entraîneur depuis 2014, et qui avait notamment mené les Spurs à la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions. Un départ pas forcément attendu dans l’immédiat, mais qui n’est finalement pas si surprenant compte tenu des récentes sorties du tacticien argentin, à qui on prête des relations conflictuelles avec son désormais ancien président Daniel Levy.

« Nous étions extrêmement réticents à l’idée de faire ce changement et ce n’est pas une décision prise à la légère ou à la va-vite par le board. Malheureusement, les résultats de la fin de saison dernière et ceux de ce début de saison ont été très décevants », a expliqué le président du club de la capitale anglaise dans le communiqué officiel publié sur le site du club. Pochettino a donc bien été licencié, il ne s’agit pas d’une démission.

Les mauvais résultats, à l’origine du licenciement de Pochettino

Et cette saison a bien mal commencé pour les Spurs, puisque l’équipe pointe à une triste quatorzième place en championnat, et ce alors que pour la première fois, des investissements colossaux ont été réalisés. Plus de 100 millions d’euros ont été dépensés, pour recruter, entre autres, Tanguy Ndombélé et Ryan Sessegnon, en plus du prêt payant de Gio Lo Celso. En Ligue des Champions, Tottenham est bien parti pour se qualifier avec sa deuxième place, mais là aussi, les résultats ne sont pas forcément exceptionnels (7 points pris en 4 rencontres).

Tremblement de terre à Londres ! Sans que rien n’ait été annoncé par les médias britanniques dans la journée, Tottenham a envoyé un communiqué annonçant le départ de celui qui était son entraîneur depuis 2014, et qui avait notamment mené les Spurs à la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions. Un départ pas forcément attendu dans l’immédiat, mais qui n’est finalement pas si surprenant compte tenu des récentes sorties du tacticien argentin, à qui on prête des relations conflictuelles avec son désormais ancien président Daniel Levy.

« Nous étions extrêmement réticents à l’idée de faire ce changement et ce n’est pas une décision prise à la légère ou à la va-vite par le board. Malheureusement, les résultats de la fin de saison dernière et ceux de ce début de saison ont été très décevants », a expliqué le président du club de la capitale anglaise dans le communiqué officiel publié sur le site du club. Pochettino a donc bien été licencié, il ne s’agit pas d’une démission.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

Les mauvais résultats, à l’origine du licenciement de Pochettino

Et cette saison a bien mal commencé pour les Spurs, puisque l’équipe pointe à une triste quatorzième place en championnat, et ce alors que pour la première fois, des investissements colossaux ont été réalisés. Plus de 100 millions d’euros ont été dépensés, pour recruter, entre autres, Tanguy Ndombélé et Ryan Sessegnon, en plus du prêt payant de Gio Lo Celso. En Ligue des Champions, Tottenham est bien parti pour se qualifier avec sa deuxième place, mais là aussi, les résultats ne sont pas forcément exceptionnels (7 points pris en 4 rencontres).

« Mauricio et son staff feront toujours partie de notre histoire. J’ai une énorme admiration pour la façon avec laquelle il a géré des situations difficiles loin de chez nous pendant qu’on construisait le nouveau stade et pour la positivité qu’il a apporté. Je voudrais les remercier, lui et son équipe, pour tout ce qu’ils ont apporté. Ils seront toujours les bienvenus ici », a ajouté Levy. Et maintenant, il ne reste plus qu’à savoir qui sera son successeur !