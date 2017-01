Après les cartons d’Arsenal, de Chelsea et de Tottenham hier, Manchester City était dans l’obligation de s’imposer face à Everton ce dimanche après-midi pour le compte de la 21e journée de Premier League. Sur le pré, l’ancien défenseur des Toffees John Stones était associé à Otamendi dans l’axe, tandis que les deux Français Clichy et Sagna occupaient les côtés de la défense des Citizens. Devant, David Silva, Sterling et De Bruyne étaient chargés d’alimenter en bons ballons Sergio Agüero. Du côté d’Everton, Ronald Koeman décidait de laisser sa nouvelle recrue Morgan Schneiderlin sur le banc. Le technicien néerlandais optait pour un 3-4-2-1 avec Romelu Lukaku seul en pointe.

La rencontre démarrait sur de bonnes bases. Man City tentait de mettre le pied sur le ballon, mais les Toffees, bien regroupés derrière, se projetaient rapidement vers l’avant à chaque perte de balle adverse. Cependant, ce sont les visiteurs qui se procuraient la première grosse occasion de la partie, qui engendrait par la même occasion la première polémique. Dans la surface, Sterling était déséquilibré par Robles mais Monsieur Clattenburg restait de marbre (12e). Peu à peu, les hommes de Pep Guardiola prenaient le contrôle de la rencontre. Et si Sterling, d’une belle reprise de volée du droit, puis David Silva étaient tout proche d’ouvrir la marque, c’est finalement Everton qui allait ouvrir le score. Bien lancé dans la profondeur par Davies, Mirallas trouvait parfaitement Lukaku en retrait qui trompait Bravo d’un plat du pied du gauche (1-0, 34e). Le 12e but de l’international belge en championnat cette saison.

#EVEMCI : BUT POUR EVERTON ! Bien servi en retrait, Lukaku ouvre parfaitement son pied et trompe Bravo ! (1-0, 34e) #PL #PremierLeague pic.twitter.com/KtNu9wLbu9 — SFR Sport (@SFR_Sport) 15 janvier 2017

Lukaku et Lookman buteurs, Schneiderlin fait ses débuts

Piqués dans leur orgueil, les Citizens tentaient de recoller immédiatement au score, mais la grosse frappe de Sterling à l’entrée de la surface frôlait le cadre (38e) tandis que la tête lobée de Sagna était dégagée in extremis par Davies (45e+2). Fin du premier acte. Et il ne fallait pas arriver en retard pour le début de la seconde période. Suite à une perte de balle de Touré, Barkley servait parfaitement Mirallas à la limite du hors-jeu. Le Belge, à la lutte avec Stones, décochait une belle frappe croisée du droit qui terminait sa course dans le petit filet opposé du portier mancunien (2-0, 47e). Le break était fait. Sonnés, les Sky Blues tentaient de garder espoir dans cette partie, mais Everton se montrait terriblement efficace défensivement. Petit événement au Goodison Park, Mirallas était remplacé par Morgan Schneiderlin qui réalisait donc ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs (64e).

Everton réalisait pour le moment le match parfait, mais voyait son adversaire du jour multiplier les offensives, à l’image d’Agüero qui obligeait Robles à se déployer (72e) ou encore de Yaya Touré sur coup franc (78e). Oui mais voilà, les Toffees étaient un cran au-dessus cet après-midi et les hommes de Koeman allaient donc creuser l’écart. Après un rush exceptionnel, Davies se retrouvait dans la surface et piquait parfaitement son ballon pour tromper Bravo (3-0, 79e). Et le festival se poursuivait quelques minutes plus tard ! Tout juste entré en jeu, le jeune Lookman inscrivait son premier but pour son premier match sous les couleurs d’Everton d’une belle frappe à ras de terre (4-0, 90e+4). Le score en restait là. Everton impose sa loi sur sa pelouse face à Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola, 5es au classement à dix longueurs du leader Chelsea, réalise la mauvaise opération du week-end.