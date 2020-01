Treize points sur Manchester City, avec deux matches en retard. Telle était l’avance comptée par Liverpool, toujours invaincu après vint-deux matches disputés en Premier League cette saison, avant de se déplacer à Molineux pour y défier Wolverhampton. Septièmes et plus que jamais en course pour les places européennes, les Wolves revenaient de loin. Sur deux défaites et un nul en championnat, menés 2-0 à la pause sur la pelouse de Southampton il y a cinq jours, les hommes de Nuno Espirito Santo étaient parvenus à renverser les Saints dans le deuxième acte grâce à un Raul Jimenez sorti de sa torpeur (2-3). Un succès fondateur avant d’affronter l’ogre de Liverpool ? Si le gardien, la ligne de défense et la ligne d’attaque semblent indéboulonnables, le milieu est mouvant chez les Reds. En l’absence de Keita et Milner, et avec un Fabinho sur le retour, Jürgen Klopp renouvelait sa confiance à Chamberlain, Henderson et Wijnaldum, déjà alignés dimanche face à Manchester United (2-0).

Les premiers instants de cette rencontre voyaient Joe Gomez puis Trent Alexander-Arnold être mis en difficulté lorsque les Wolves attaquaient côté gauche. Le latéral droit des Reds offrait la possibilité à Neto de déposer un coup franc devant le but d’Alisson. Malgré un cafouillage de Robertson, la défense parvenait à se dégager (5e). Dans la même minute, rapidement parvenus à se projeter sur le but de Rui Patricio, les joueurs de Liverpool se créaient eux aussi une opportunité sur coup franc. Le capitaine des Wolves, Coady, déséquilibrait Mohamed Salah devant sa surface. Frappé par Alexander-Arnold, le coup franc se transformait en corner. Et sur celui-ci, toujours botté par le latéral droit, c’est Jordan Henderson qui venait placer son oreille au premier poteau et tromper Rui Patricio (0-1, 8e). Après ce deuxième but de la saison du capitaine des Reds, Wolverhampton réagissait. La combinaison entre Moutinho et Neves sur corner permettait à Matt Doherty de s’offrir un tête à tête avec Alisson. Mais l’Irlandais n’accrochait pas le cadre sur sa tête croisée (10e).

Sadio Mané sort blessé, Raul Jimenez de nouveau buteur

Par des fulgurances, les Loups portaient le danger sur le but d’Alisson, comme sur ce nouveau centre plongeant de Neto, que Virgil van Dijk ne parvenait pas à dégager. Sa chandelle obligeait Alisson à s’y reprendre à deux fois (14e). Le plus remuant côté Reds se nommait Mohamed Salah. Servi par Mané, il avait l’occasion de doubler la mise dans la surface. Mais l’Egyptien poussait le ballon un peu loin sur son crochet et Romain Saïss détournait sa frappe du gauche (18e). Prémices d’une soirée compliquée pour Liverpool, peu après la demi-heure de jeu, Sadio Mané demandait le changement. Une blessure musculaire qui obligeait l’international sénégalais à laisser sa place à la recrue hivernale Takumi Minamino (33e). Sur cinq matches sans but avant de retrouver le chemin des filets le week-end dernier, Raul Jimenez portait le danger par deux fois sur le but d’Alisson. Sa frappe du droit en rupture passait à gauche (37e), avant que Virgil van Dijk ne contre sa deuxième tentative, affolant de sérénité (42e). Mo Salah manquait le break avant la pause (46e).

Au retour des vestiaires, le manque de réalisme de Salah, venu voler le ballon des pieds d’Adama Traoré dans sa surface avant d’allumer Rui Patricio (47e), allait coûter cher aux Reds. Bien décalé par Jonny, Neto tentait sa chance, Mo Salah jouait les pompiers et contrait la tentative du 7 des Wolves dans sa surface (48e). Trois minutes plus tard, la nouvelle contre-attaque des Loups était létale. Servi dans son camp, Jimenez provoquait avant de lancer Traoré côté droit dans la profondeur. Très rapide, l’ailier espagnol ajustait son centre et retrouvait le Mexicain non loin du penalty. Le coup de tête du numéro 9 était parfait et Molineux explosait (1-1, 51e). Très discret jusque-là, Roberto Firmino cherchait à faire réagir son équipe. Sur une frappe contrée de Minamino, le Brésilien voyait le ballon lui arriver dans les pieds. Mais ce dernier trouvait les gants de Rui Patricio, vigilant sur ce coup (60e). Rarement mis en danger de cette manière, les Reds s’en remettaient à leur tour à leur gardien. Alisson détournait la tentative de Traoré (65e).

Roberto Firmino délivre les Reds

Raul Jimenez, encore lui, se procurait une nouvelle opportunité de face à face, mais Alisson veillait au grain (68e). Et dans la foulée, c’est Mohamed Salah qui se procurait une nouvelle opportunité dans la surface adverse. Obstiné, l’Egyptien oubliait Oxlade-Chamberlain, seul sur sa gauche, et envoyait un tir à côté du cadre de Rui Patricio. En souffrance, Liverpool faisait entrer du sang neuf avec Fabinho (70e). Les raids d’Adama Traoré faisaient s’enflammer l’arène des West Midlands et l’on se demandait si les "Invincibles" Reds n’allaient pas enfin plier. Dans les dix dernières minutes, Roberto Firmino rappelait à tous que même dans l’adversité Liverpool pouvait faire mal à tout moment. Trouvé dans la surface des Wolves, l’attaquant brésilien se présentait seul face à Rui Patricio et tentait de placer sa frappe croisée, mais le gardien portugais remportait son duel du bout du pied (82e) ! La deuxième était la bonne. Après un gros travail de Salah à l’entrée de la surface, Henderson glissait le ballon à Firmino, qui faisait parler sa précision et fusillait Rui Patricio (1-2, 84e) ! Un dixième but de la saison pour l’attaquant qui offrait trois nouveaux points au futur champion d’Angleterre ? Le suspense reste entier.

Retrouvez le film de la rencontre, sur notre live commenté.