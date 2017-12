Dernier match de cette 19e journée de Premier League avec le déplacement de Manchester United au King Power Stadium. Les Red Devils n’avaient pas d’autres choix que de l’emporter après le succès du voisin City et surtout avec les nuls de Chelsea, Arsenal et Liverpool. L’occasion était belle pour sécuriser encore un peu plus cette 2e place au classement. En face tout de même, il y avait ce Leicester repris de main de maître par Claude Puel. Certes, les Foxes se sont vus infligés un cinglant 3-0 lors du dernier de championnat, mais globalement la machine est repartie de plus belle. Vardy et Mahrez faisaient face à Pogba, capitaine du soir, Lukaku, Lingard ou encore Martial.

Ce sont les Mancuniens qui effectuaient le meilleur début de rencontre. Ils profitaient de la maladresse technique du champion 2016 pour se procurer rapidement quelques opportunités. Schmeichel s’employait à deux reprises sur des tentatives de Lingard (5e) et Pogba (7e). Après un léger temps mort, Martial venait dynamiter la défense mais voyait son tir contré in extremis (21e). Après un début de rencontre très timide, voire raté, Leicester faisait enfin surface. Et si Mahrez frappait trop mollement sur De Gea (25e), il profitait d’un contre éclair pour envoyer sur orbite son buteur fétiche en la personne de Vardy (1-0, 27e).

Mata renverse la vapeur mais Maguire arrache le nul

Mené au score, Manchester United avait un peu plus de mal dans le jeu mais sa force de frappe suffisait pour égaliser avant la pause. Avant cela, Pogba dévissait (29e) et tentait un lob malicieux du milieu de terrain (35e) mais c’est Mata qui remettait les deux équipes à égalité suite à un coup de billard et une remise intelligente de Lingard (1-1, 40e). Les Red Devils reprenaient le bon chemin mais ils frôlaient le coup de bambou juste avant la pause... Heureusement que Maguire manquait son contrôle dans les six mètres de De Gea. Après cette frayeur, le début de la seconde période repartait sur de grosses bases. Le ballon allait d’un bout à l’autre du terrain et le tableau d’affichage ne tardait pas à évoluer.

Le tir de Pogba ne donnait rien (51e) mais Gray ratait une énorme opportunité sur un centre de Marhez. Fuchs héritait du cuir et armait, il fallait un sauvetage sur sa ligne de Lindelöf (52e). Dans la foulée, Martial se manquait seul face à Schmeichel après une passe lumineuse de Lukaku (53e). Il y avait du KO dans l’air et c’est Mata sur coup-franc qui se chargeait de combler ce manque de réalisme (1-2, 60e). Pour ne rien arranger pour les Foxes, Amartey remplaçait un Simpson blessé (57e). Le Ghanéen ne restait que 16 minutes sur la pelouse après avoir eu le temps de prendre deux avertissements mérités (69e, 73e). MU ne voulait pas tuer le match avec les énormes occasions de Lingard (poteau - 72e) et Rashford (crochet manqué et faute non sifflée de Schmeichel - 80e) mais semblait tenir bon face à l’envie et le jeu rugueux des dix Foxes. Seulement sur le dernier ballon, Maguire surgissait au second poteau et crucifiait un De Gea laissé à l’abandon (2-2, 90e+4). Les Red Devils peuvent se mordre les doigts.

Revivez le film du match sur notre site.

Le classement de Premier League ici.