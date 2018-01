Battu pour la première fois de la saison ce week-end, Manchester City laisse un tout petit espoir de réaliser un improbable retour à ses concurrents. Le mieux placé se nomme Manchester United. Avec ses 15 points de retard, le voisin recevait ce soir un Stoke City qui n’avance plus beaucoup en championnat. Premiers relégables, les Potters s’attendaient à une mission délicate à Old Trafford, en attendant la prise de fonction de Paul Lambert, présent en tribune ce soir. Mourinho alignait la grosse équipe du moment qui plus est avec Pogba, Martial ou encore Matic et Lukaku. L’occasion était belle pour également prendre une petite avance sur Liverpool et Chelsea.

Conscients qu’un bon coup pouvait se réaliser, les Red Devils n’ont pas traîné pour faire la différence. Il aura fallu attendre seulement la première opportunité pour voir les locaux prendre les devants dans ce match. Alerté par Pogba, Valencia s’en allait défier Tymon avant de rentrer vers l’intérieur et d’envoyer une mine du gauche en lucarne (1-0, 9e). Cueilli à froid, Stoke tentait de se reprendre par cette reprise acrobatique de Shaqiri (11e). Il en fallait plus pour bousculer MU. Sans être brillants dans le jeu, ils prenaient doucement le contrôle des débats.

Le duo Pogba-Martial au rendez-vous

Grâce à un collectif en mode rouleau-compresseur, le physique et un peu de technique de Manchester prenaient le dessus. Les tentatives de Martial (27e) et de Shaw (29e) ne donnaient rien mais le Français marquait le but du break sur un décalage dans l’axe intelligent de Pogba (2-0, 38e). Un arrêt de De Gea sur Shaqiri juste avant la pause (45e+2) préservait ce bon avantage au score pour la seconde mi-temps. Cette dernière offrait la même physionomie entre un Stoke trop faible pour inquiéter les Red Devils et des Mancuniens dont les coups de boutoir faisaient parfois trembler les Potters.

Après cette perte de balle de Zouma, Butland sortait bien devant Martial (49e), qui échouait à nouveau sur le gardien plus tard (59e). Le portier restait également sérieux face à ce tir en pivot de Lukaku (55e) avant de voir Mata frapper largement au-dessus (65e). Manchester gérait son avance mais Martial, meilleur joueur de son équipe ce soir, dynamitait encore la défense en délivrant une balle de but à Lukaku (3-0, 72e). Le score ne bougeait plus car Mata trouvait le poteau (78e) et Diouf lui se heurtait à De Gea (86e). MU revient à 12 points des Citizens.

