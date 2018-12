Pour la suite de cette 17e journée de Premier League, Arsenal (5e) se rendait au St Mary’s Stadium pour y affronter Southampton (19e). Les Gunners devaient s’imposer pour rester au contact du podium. Pour cela, Unai Emery alignait un 3-4-3, avec Mattéo Guendouzi au milieu de terrain et Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. À noter également la titularisation de Laurent Koscielny, qui faisait son retour en championnat après sept mois d’absence. Ralph Hasenhüttl, lui, optait pour un 5-4-1, pour tenter de contrer les offensives adverses. Et ça démarrait fort pour les Londoniens : Guendouzi servait idéalement Aubameyang, qui perdait son duel face à Alex McCarthy (6e). Mais ce sont les locaux, par l’intermédiaire de Danny Ings, qui ouvrait le score, le natif de Winchester catapultant sa tête dans les buts de Bernd Leno (1-0, 20e). Les Canonniers réagissaient quelques minutes plus tard. Sur un centre de Nacho Monreal, Henrikh Mkhitaryan répondait, lui aussi de la tête, et remettait les deux équipes à égalité (1-1, 28e).

Dominateur dans la possession, Arsenal n’était pourtant pas le plus dangereux. Juste avant la pause, cela se concrétisait : Ings, encore lui, redonnait l’avantage aux siens, encore grâce à un coup de casque (2-1, 44e). Mené 2-1 à la pause, Unai Emery décidait de lançait Alexandre Lacazette au retour des vestiaires, à la place d’Hector Bellerin. Le Français se distinguait vite et récupérait un bon ballon aux 30 mètres. Cela profitait à Mkhitaryan, qui inscrivait un doublé (2-2, 53e). Les Gunners tentaient de passer devant pour la première fois de la partie. Pour cela, le technicien londonien remplaçait Alex Iwobi par Mesut Özil (70e). Les Saints croyaient repasser devant, mais Shane Long était justement signalé hors-jeu (76e). Les situations chaudes se multipliaient dans les deux surfaces. Mais à cinq minutes du terme, la sortie loupée de Leno sur un centre de Long permettait à Charlie Austin d’inscrire le troisième but des siens, encore de la tête (3-2, 85e). Le résultat n’allait plus bouger. Victoire de Southampton 3 buts à 2, qui remonte à la 17e place et n’est plus relégable. Arsenal perdait pour la première fois en championnat depuis quatorze rencontres et laissait à Chelsea l’occasion de prendre le large sur eux.

Chelsea dit merci à Hazard

Car dans le même temps, les Blues (4e) se rendaient à l’AMEX Stadium pour y rencontrer Brighton (13e). Maurizio Sarri choisissait un 4-3-3, avec N’Golo Kanté dans l’entrejeu et une triplette Willian-Hazard-Pedro sur le front de l’attaque. Quant à Chris Hughton, il mettait en place un 4-4-1-1, avec Anthony Knockaert dans le couloir droit. Les Londoniens étaient les premiers à se mettre en évidence. Sur un coup franc un peu éloigné, David Luiz cadrait son tir, mais Mathew Ryan le captait bien (7e). Dix minutes plus tard, Eden Hazard éliminait deux défenseurs et servait Pedro, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 17e). Quelques instants après, on retrouvait à nouveau le Belge, mais cette fois-ci à la conclusion, qui plaçait son plat du pied à ras du poteau pour faire le break (0-2, 34e). Chelsea maîtrisait totalement les débats et rejoignait les vestiaires avec une avance de deux buts.

De retour sur le terrain, sur son côté gauche, Marcos Alonso décochait une frappe lointaine, qui venait mourir sur le poteau (64e). Les Seagulls poussaient pour revenir et ça payait enfin. Ils réduisaient le score par Solomon March, qui reprenait une tête de Bernardo (1-2, 66e). Les locaux, sentant une opportunité, mettaient plus d’intensité dans les duels, ce qui échauffait les esprits. Pour les dernières minutes, Maurizio Sarri faisait entrer Olivier Giroud, en lieu et place d’Hazard (83e). Le Belge, auteur d’un but et d’une passe décisive, réalisait une très bonne performance. Cette sortie n’influençait pas le résultat de la partie. Score final, 2 buts à 1 pour les Blues. Grâce à cette victoire, Chelsea garde donc sa quatrième place, trois points devant Arsenal et à deux longueurs du troisième Tottenham. Statu quo au classement pour Brighton, qui stagne à la treizième place.