Tottenham sort d’une semaine très agitée. Après plus de cinq ans sur le banc et six mois après la finale perdue de Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a rendu son tablier. L’Argentin a laissé place à un homme que la Premier League connaît déjà par cœur. 11 mois après son éviction de Manchester United, celui qui avait dit qu’il n’irait jamais à Tottenham du temps où il officiait à Chelsea, dirigeait son premier match avec les Spurs. José Mourinho est de retour aux affaires pour le plus grand bonheur du public anglais. Pour sa grande première, il se rendait sur la pelouse de West Ham pour ouvrir cette 13e journée de Liga. Avec Kane, Aurier, Son, Alli et Lucas au coup d’envoi mais sans Ndombele et Vertonghen blessés, ni Eriksen et Sissoko remplaçants, ce Tottenham-là devait entamer sa remontée au classement.

Les Spurs montraient un visage assez offensif en début de rencontre. Kane envoyait une frappe soudaine sous la barre sur ce petit ballon de Alli avant d’être signalé hors-jeu (3e). Les trois joueurs offensifs en soutien de Kane permutaient beaucoup et tentaient de déstabiliser la défense par leurs mouvements. Tottenham ne régnait pas non plus en seul maître dans ce match. Les protégés de Mourinho laissaient tout de même des espaces entre leurs lignes et manquaient un peu d’imagination dans les 30 derniers mètres. Tout ce qui était reproché à l’équipe lors des dernières semaines de Pochettino en somme. C’est Son qui enfilait le costume d’artilleur en chef. Il faisait briller Roberto sur ce tir enveloppé (20e) et finissait par tromper le gardien adverse.

Une bonne première pour Mourinho

Sur une attaque lancée à pleine vitesse, Alli nourrissait le Sud-Coréen d’un bon ballon dans les pieds, qui trompait Diop d’un passement de jambes avant de marquer d’une frappe croisée (0-1, 39e). Tottenham n’offrait pas une grande prestation face à des Hammers qui semblaient apathiques, mais la victoire se dessinait même avant la mi-temps. Illustration avec ce second but marqué en toute simplicité. Alli puis Son se battaient pour conserver le cuir sur le côté avant de centrer en direction de Lucas Moura. Moins passif que les autres, le Brésilien se jetait le premier sur le ballon et doublait la mise (0-2, 43e). La messe était dite et Mourinho se payait le luxe de rejoindre le vestiaire avant même le coup de sifflet de l’arbitre. Pellegrini, qui jouait en partie son avenir sur cette rencontre, remplaçait l’inexistant Anderson pour Antonio à la pause.

Rien ne changeait et West Ham s’enfonçait au contraire. À l’entrée de la surface, Alli voyait sa frappe contrée par la défense. Le ballon revenait sur Lucas, qui ne parvenait pas à cadrer sa tête (48e). Sur l’occasion suivante, Aurier, par ailleurs en très bonne forme dans ce match, laissé libre côté droit, avait tout le temps de centrer pour la tête de Kane (0-3, 49e). Les Hammers ne se battaient presque plus et la fin de match devenait même ennuyeuse. Tottenham se manquait sur les trois contres à disposition alors que West Ham parvenait tout de même à réduire un peu l’écart avec l’entrant Antonio (1-3, 73e). Eriksen faisait lui son entrée à la place d’un Deli Alli qui avait décidé de laisser son frère au vestiaire mais pas sa colère de sortir à dix minutes du terme. Snodgrass se chauffait avec Kane, Rice voyait son but invalidé justement par la VAR (90e) mais pas Ogbonna sur cette denrière action (2-3, 90e+6). Pour la première de Mourinho, les Spurs retrouvent le chemin de la victoire après cinq matches sans succès en Premier League et remontent au 6e rang à neuf points du podium.