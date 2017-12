Un grand espoir du football anglais en perdition. A l’image de son équipe, Dele Alli enchaîne les performances irrégulières. Pas habitué à vivre ce cycle de méforme, il a perdu son sang froid lors de la dernière rencontre officielle de sa formation. Coupable d’une grosse semelle sur la cheville de Kevin De Bruyne, durant la déroute de son club chez Manchester City (4-1), dans le cadre de la 18e journée de Premier League, l’international anglais a évité le carton rouge de l’arbitre. Sanctionné d’un carton jaune, il risque une sanction a posteriori. Dans un autre registre, en sélection nationale, le milieu offensif anglais a été suspendu un match par la FIFA en octobre dernier après avoir fait un doigt d’honneur face à la Slovaquie à l’occasion des qualifications pour le Mondial russe.

Ces deux faits de jeu montrent que le natif de Milton Keynes gère mal cette nouvelle notoriété qu’il a acquis en mulipliant les performances de premier plan la saison dernière. Le joueur de 21 ans est retombé ces dernières semaines dans l’anonymat d’une équipe qui a brillé sur la scène européenne (avec une première place devant le Real Madrid en Ligue des Champions dans le groupe H). En championnat, les Spurs végètent à une maigre septième place. Éloignés du Big Four à mi-parcours, les hommes de Mauricio Pochettino comptent sur leur trois armes offensives pour retrouver le top 4. Le premier Harry Kane tient encore à bout de bras la maison londonienne (12 buts, deuxième total derrière Mohamed Salah). Le deuxième Christian Eriksen accuse le coup physiquement mais reste le dépositaire du jeu des Spurs.

Le néant après le match du Real

Le troisième Dele Alli réfléchit sur son avenir et cogite mentalement. Il a signé début décembre pour la même agence américaine CAA Sports qui représente Cristiano Ronaldo, José Mourinho et son partenaire de club, Harry Kane. Plein de talent mais moins tranchant et moins décisif, le joueur de Tottenham a inscrit trois buts, réalisé trois passes décisives en dix-sept matches. Des données loin d’être catastrophiques mais à six mois du Mondial, Dele Alli n’est pas à son meilleur niveau. Il peine à atteindre les sommets qu’on a vu au cours des saisons précédentes. En 2017 et 2016, le jeune milieu a été élu meilleur espoir de la Premier League. Ses dernières réalisations remontent au 1er novembre dernier un doublé devant le Real Madrid (double tenant du titre) en Ligue des Champions.

La disette en Premier League dure en revanche depuis la neuvième journée contre Liverpool (4-1). Si l’on se base sur les statistiques établies après les 18 premières journées de Premier League, le constat est sans appel : Dele Alli tire moins que la saison passée (moins de deux tirs par match de championnat cette saison, contre 2,8 lors de l’exercice 2016-2017), effectue moins de passes (32 environ par rencontre, plus de 39 l’an passé), réussit moins ses dribbles et s’agace plus facilement. Perturbée par cette baisse de régime sportive et ses changements en coulisses, cette frustration doit se transformer en efficacité lors des prochaines échéances en club, dans un premier temps, et au Mondial, dans un second temps, pour confirmer son statut de coqueluche du football anglais.