« Mon plan est de rester ici, mais le plan peut changer », avait lâché il y a quelques jours Moussa Dembélé dans les colonnes du Daily Record. Pour la première fois, celui qui a été pré-sélectionné en équipe de France A par Didier Deschamps au mois de novembre, a laissé entendre qu’un départ d’Écosse pouvait être possible. Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue et qui a mis en état d’alerte ses nombreux prétendants. Car à 21 ans, l’ancien joueur de Fulham est suivi depuis plusieurs mois par de prestigieuses écuries. Au mois de novembre, son nom a notamment été associé à son ancien club, le Paris Saint-Germain.

Mais finalement, c’est plutôt en Premier League que les approches sont plus concrètes. D’après les informations de Skysports, Brighton & Hove Albion, promu en élite anglaise cette saison, est sous le charme de l’avant-centre auteur de 8 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison 2017-2018. En conférence de presse, l’entraîneur Chris Hughton avait confié à son sujet. « C’est un très bon joueur qui a fait une très bonne saison. Ce n’est pas notre joueur, c’est juste l’un des 100 noms que vous pouvez mentionner. Ce n’est pas notre joueur et personne ne pourrait être inclus dans la transaction ». Mais l’écurie classée douzième de Premier League serait allée au-delà de l’intérêt et passant même à l’offensive.

Skysports révèle, en effet, que Brighton et le Celtic Glasgow auraient trouvé un accord concernant l’international espoir tricolore. Le montant de l’opération serait d’un peu plus de 20 millions d’euros. Si les deux écuries auraient donc trouvé un terrain d’entente, la position du clan Moussa Dembélé n’est pas encore connue à l’heure actuelle. Il reste à savoir si ce challenge proposé par Brighton pourra plaire à un attaquant pour lequel des prétendants un peu plus huppés s’étaient manifestés ces derniers mois. Réponse dans les prochaines semaines...