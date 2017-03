C’est LA grande affaire qui agite l’Angleterre ce lundi matin. Alexis Sanchez aurait annoncé à sa direction qu’il souhaitait quitter Arsenal à l’issue de la saison. Raison de sa décision ? Sa mise sur le banc par Arsène Wenger lors du choc perdu face à Liverpool samedi (1-3). De manière assez surprenante, le manager français des Gunners avait en effet décidé de se passer des services de son meilleur buteur, et accessoirement meilleur joueur, pour ce duel très important pour le classement de Premier League. Mené à la pause, il lançait le Chilien dès le retour des vestiaires, mais il était déjà trop tard.

Deux jours après cette déconfiture, les langues se délient et les révélations abondent dans la presse anglaise. Selon le sérieux Daily Telegraph, la non-titularisation d’Alexis Sanchez résulte surtout d’une prise de bec entre l’attaquant et certains de ses partenaires au cours de la semaine ! L’attitude du Chilien, désabusé par les récents résultats et qui ne cache plus sa frustration, lui a ainsi été reprochée, mais pas seulement. Il aurait quitté par exemple l’entraînement en plein milieu d’une séance sans demander la moindre autorisation. Cela fait beaucoup pour un joueur qui a bénéficié de quelques jours de repos après la déroute subie face au Bayern en Ligue des Champions (1-5).

Le PSG en pole

Après la défaite à Liverpool, Wenger a assuré que le choix de mettre Sanchez sur le banc était purement tactique, mais il serait uniquement lié aux incidents survenus dans la semaine entre le joueur et ses coéquipiers. Mais aussi avec Wenger puisque les deux hommes auraient eu plusieurs discussions houleuses selon le Daily Mirror. Au final, personne n’est gagnant puisque Sanchez n’a pas joué, Arsenal a perdu et a de grandes chances de voir son meilleur élément filer l’été prochain.

Selon le Daily Telegraph, un club est en pole position pour recruter le polyvalent attaquant de 28 ans. Il s’agit du Paris Saint-Germain, qui aurait une longueur d’avance sur la Juventus Turin. Plus que jamais, Alexis Sanchez apparaît comme le gros coup à réaliser lors du prochain mercato estival. Lui semble avoir pris la décision de quitter Londres cet été, lassé et frustré. C’est un long feuilleton qui se prépare...