Comment boucler le dossier Neymar ? C’est la question que se posent les dirigeants blaugrana depuis quelques jours maintenant. La communication du PSG, qui a clairement décidé de jouer la carte de la fermeté avec son Brésilien, a conforté le club catalan quant à la faisabilité du transfert. Mais cela ne l’aide pas non plus à trouver les fonds ou tout simplement la bonne formule pour convaincre le PSG de laisser filer sa star.

La solution la plus souvent envisagée reste l’échange de joueur(s) en complément d’une somme d’argent. Et à ce petit jeu là, un homme semble destiné à faire partie du deal, Philippe Coutinho. Peu convaincant au Barça depuis son recrutement en fanfare au mois de janvier 2018 contre un chèque de 120 M€ (+ 40 M€ de bonus), il laisse un goût d’inachevé à ses dirigeants et à son entraîneur, qui le sacrifieront sans peine. Encore faut-il qu’il l’accepte.

Le joueur privilégie l’Angleterre

Justement, comme le rapporte Mundo Deportivo ce matin, l’entourage du joueur de 27 ans a bien compris qu’il faudrait probablement changer d’air. Et la destination du PSG n’est pas pour lui déplaire. Entre la présence de compatriotes et la perspective d’un temps de jeu plus élevé, le club de la capitale a des atouts non négligeables. Cependant, le journal espagnol ajoute que, quitte à devoir partir, Coutinho aurait une préférence.

Et cette préférence, c’est l’Angleterre, le pays où il a définitivement explosé aux yeux de la planète football durant son passage à Liverpool. Joueur majeur des Reds notamment durant la saison 2016-2017, il leur aura permis de franchir un nouveau cap grâce à... l’argent de son transfert. Il y a laissé d’excellents souvenirs et Liverpool ne serait pas contre un retour, à condition d’un tarif de transfert bien moins élevé que celui déboursé par le Barça. Coutinho pourrait donc échapper au PSG, surtout si l’argent qu’il génère peut aider le club catalan à formuler une belle offre financière pour Neymar.

