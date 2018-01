Après avoir recruté Aymeric Laporte pour 70 millions d’euros, Manchester City va-t-il s’arrêter sur le mercato hivernal ? C’est bien possible que non. Ce matin, The Sun affirmait que les Citizens avaient envoyé une offre à Leicester City pour Riyad Mahrez, l’international algérien de 26 ans. Information confirmée par France Football en ce milieu de mardi après-midi. FF ajoute même que l’offre pourrait être de l’ordre 60 millions de livres soit environ 68 millions d’euros.

Selon nos informations, Manchester City a bel et bien transmis une offre aux Foxes, qui officiellement démentent cette information, selon The Guardian, pour le Fennec. Les deux clubs ne sont toujours pas d’accord sur le montant de l’indemnité, mais Pep Guardiola voudrait l’ancien du Havre pour pallier le forfait de Leroy Sané, qui sera out au moins pour six semaines, comme révélé par le club de Manchester cet après-midi. Sauf qu’il va falloir aller vite puisque l’on sait que le mercato hivernal va fermer ses portes dès demain soir.

En outre, le joueur et les Skyblues devront aussi se mettre d’accord sur le salaire ainsi que sur le nombre d’années de contrat que le club de Pep Guardiola compte lui offrir. La chance de Manchester City avec Mahrez c’est que le milieu offensif peut participer à la Ligue des Champions, n’ayant pas encore pris part à l’édition 2017-2018, Leicester City n’étant pas qualifié pour la plus grande des compétitions européennes. Après avoir été champion en 2016, Mahrez va enfin voir plus grand et décrochera peut-être son deuxième titre d’Angleterre à la fin de l’année si ce transfert se concrétisait, mais la prudence est de mise, surtout lorsque l’on sait comment le dernier mercato de Mahrez s’est conclu...