Pour sa deuxième saison à Tottenham, Serge Aurier (25 ans) traverse une période quelque peu compliquée. Le latéral droit, en raison d’une petite blessure à la cuisse et de la concurrence de l’Anglais Kieran Trippier, ne jouit pas d’un énorme temps de jeu depuis le début de l’exercice (4 apparitions seulement Premier League, 2 en Ligue des Champions et 2 en Carabao Cup). Au micro de Dimanche de Foot sur la chaîne de télévision ivoirienne RTI ce dimanche, l’ancien Parisien s’est livré sans concession sur cette situation.

« Ce sont des choix, il faut les accepter. Comme je vous l’ai dit, j’ai beaucoup grandi. Peut-être qu’avant je l’aurais mal pris, que je me serais énervé, que j’aurais pété les plombs. Aujourd’hui, j’accepte la situation, parce que je suis mieux dans ma tête et que je me dis que, à chaque match, je dois être bon », a confié le capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire (50 sélections, 1 but) avec un détachement qu’on ne lui connaissait pas avant de poursuivre.

Serge Aurier ne veut pas partir

« J’ai toujours été titulaire dans chaque club où je suis parti. Aujourd’hui, la situation s’est inversée. Quand je joue, c’est parce que je le mérite. Quand je ne joue pas, c’est parce que le coach pense que je ne le mérite pas. Que faire ? Il faut travailler, bosser, ne rien lâcher, tout simplement. C’est ça ma mentalité. Je ne peux pas aller demander au coach : "pourquoi je ne joue pas ?". Pour moi, c’est un truc de faible, je n’ai jamais fait ça. Je ne serai jamais comme ça », a-t-il expliqué sans se cacher.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, le défenseur (1 passe décisive en PL depuis le début de l’exercice) ne compte donc pas baisser les bras. Pas question de lâcher ou d’envisager un départ lors du mercato d’hiver. « Partir ? Non, pour l’instant, je suis bien », a-t-il conclu. Sûr de sa force, Serge Aurier a donc l’intention de se battre pour retrouver une place de titulaire aux yeux de Mauricio Pochettino chez les Spurs.