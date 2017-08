« Who needs Coutinho ? » (qui a besoin de Coutinho ?). The Times et The Sun ont eu la même idée de titre au lendemain de la victoire de Liverpool sur la pelouse de Hoffenheim en barrage de la Ligue des Champions. Sans le Brésilien, laissé de côté officiellement pour une douleur au dos, les Reds ont fait une grande partie du chemin en s’imposant à l’extérieur. Une fin heureuse est donc attendue la semaine prochaine à Anfield. Pour Coutinho par contre, cela s’annonce plus délicat.

Rappelons que le milieu offensif brésilien de 25 ans est ardemment courtisé par le FC Barcelone qui souhaite le recruter dès cet été pour faire, en partie, oublier Neymar. La journée de vendredi dernier s’est avérée folle, avec un communiqué officiel de Liverpool disant refuser toute offre du Barça suivie d’une demande de mise sur la liste des transferts signée Coutinho. Demande refusée par le club de la Mersey. D’abord très ferme, le club va-t-il cependant garder cette ligne jusqu’au bout ?

Coutinho ne veut plus porter le maillot de Liverpool

Jürgen Klopp s’est montré plutôt évasif sur le sujet il y a deux jours. « Je dois accepter les décisions des propriétaires du club, c’est comme ça. Je suis simplement concentré sur mon effectif actuel ». Mais aujourd’hui, c’est surtout le durcissement de la position de Coutinho qui va faire parler. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le joueur a fait savoir à son entraîneur qu’il ne comptait plus porter le maillot de Liverpool. Il aurait également annoncé être prêt à passer une saison en tribune s’il le fallait.

D’abord respectueux du choix de Liverpool, Coutinho se montre aujourd’hui sous un nouveau jour en mettant la pression de la sorte. A l’instar d’un Dembélé qui ne donne plus de nouvelles au Borussia Dortmund pour signifier son mécontentement, le Brésilien a définitivement lancé son bras de fer. Les derniers échos laissaient entendre que Liverpool serait prêt à écouter une proposition atteignant les 150 M€.