« Bien sûr, je n’ai que 2 mois de contrat et aujourd’hui, Manchester United et moi ne pensons pas la même chose. Il n’y a pas d’accord pour une prolongation, mais mon devoir est de continuer à écouter Manchester. Ce qui est clair c’est que je vais continuer à jouer dans une grande équipe. » Ce mardi, Ander Herrera (29 ans) avait déjà lancé les hostilités concernant son avenir. En évoquant publiquement une divergence d’opinions avec Manchester United sur une éventuelle prolongation de contrat, le milieu espagnol a pris soin d’envoyer un message à la direction de United.

Désireux de poursuivre l’aventure à Manchester, Herrera croyait dur comme fer à une prolongation de contrat. Mais après dix-huit mois de négociations à bâtons rompus entre son entourage et le board mancunien, le dénouement ne sera donc pas heureux. Les positions des deux parties étant trop éloignées, l’international ibérique a décidé d’écouter les offres d’autres clubs. Et à ce petit jeu, le PSG aurait raflé la mise. Depuis plusieurs jours, la rumeur enflait en Angleterre sur la volonté du principal protagoniste de rallier la capitale française l’été prochain.

Accord trouvé entre le PSG et Ander Herrera

Un salaire de plus de 230 000 euros par semaine a même été évoqué. Ce mercredi soir, le Times révèle que le natif de Bilbao et le Paris Saint-Germain seraient tombés d’accord autour d’un contrat portant sur trois saisons. Dans cette affaire, Ander Herrera en profiterait pour doubler ses émoluments. Conscient que la perte de son milieu de terrain se rapproche dangereusement, Manchester United aurait tout tenté pour retenir son joueur, avec une nouvelle offre de prolongation formulée récemment.

Mais l’ancien joueur de l’Athletic aurait signifié à ses dirigeants qu’il avait accepté l’offre du PSG. Titulaire à quinze reprises avec United cette saison en Premier League, le milieu de terrain s’apprête donc à disputer ses derniers matchs sous les couleurs de Manchester United. Désormais, les Red Devils prospectent pour dénicher son successeur. Et les hautes sphères mancuniennes lorgneraient ainsi Declan Rice (West Ham) et Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid). Côté parisien, l’arrivée d’un vrai numéro six n’a jamais semblé aussi proche...