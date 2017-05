Paul Pogba n’aura pas connu une saison de tout repos. Il fallait s’y attendre. Recruté à prix d’or l’été dernier à la Juventus (127 M€ selon les récentes révélations de Football Leaks, ndlr), il a évolué avec l’énorme pancarte dans le dos de « joueur le plus cher de l’histoire ». Forcément, ses prestations ont été scrutées à la loupe et il s’est parfois fait cueillir par les observateurs, notamment en début de saison où il avait du mal à trouver sa place sur le terrain. Auteur de 4 buts pour 3 passes décisives lors de ses 29 rencontres de Premier League (28 titularisations), le Français a connu des hauts et des bas mais c’est bien à cause de son transfert selon José Mourinho.

« Je crois que le problème de Pogba a été l’étiquette, le prix collé sur son dos avec ce transfert. J’espère que l’été prochain, il ne sera plus le plus gros transfert et que la pression ira sur quelqu’un d’autre. Car, si son transfert avait été moins élevé, tout le monde aurait dit « quel achat ! ». Mais tout le monde attend des performances en lien avec le montant du transfert et cela entraîne de la pression et des analyses qui ne sont pas justes parfois », a confié le coach de Manchester United à Omnisport.

Pour Mourinho, Pogba est le meilleur du monde à son poste

Pour le Portugais, le milieu de terrain a réalisé un bon travail et a même reconnu qu’il s’était sacrifié pour l’équipe à certaines occasions, en dépit de son statut de joueur star. « Il a fait de bons matches, de très bons matches, de bonnes performances. Il s’est toujours sacrifié pour l’équipe. Si je prends comme exemple le match contre Rostov, la façon dont il s’est sacrifié là-bas a été incroyable. Ce qu’il fait pour l’équipe, ce sont de grandes performances. Il a fait de petits matches où les performances n’étaient pas si bonnes mais habituellement sa performance reflète celle de l’équipe. Donc quand l’équipe était très bonne, il était très bon. Quand l’équipe n’a pas été très bonne, il n’a pas été très bon. Donc je crois que les jugements sont un peu injustes. »

Mourinho n’attend qu’une chose désormais, qu’un joueur batte à son tour le record de Pogba afin que ce dernier se libère de pas mal de pression car il est, selon lui, le meilleur au monde à son poste. « J’espère que les autres clubs vont battre le montant de transfert la saison prochaine avec un joueur et que la pression ira ailleurs que sur ses épaules. Comme milieu de terrain, je n’aime pas vraiment parler de meilleur du monde. Vous ne dites pas le meilleur du monde pour un gardien. À part pour Fabio Cannavaro, vous ne dîtes pas le meilleur du monde pour un défenseur. Le meilleur du monde est toujours celui qui marque des buts, je trouve cela un peu injuste. Je pense que comme milieu de terrain, Pogba est le meilleur du monde. Je n’en vois pas un autre qui a autant de qualités que lui. Il doit progresser évidemment. Mais il a le physique, l’intelligence. Il est très agile avec ce grand corps qu’il a. Il est très bon dans le secteur défensif et offensif. Il est bon pour tirer les coups-francs. Si Zlatan le laisse tirer, il pourrait marquer quelques buts. Je crois qu’il a tout. » À Pogba de montrer ses progrès l’an prochain.