Voilà désormais deux mois et demi que Paul Pogba n’a plus joué avec Manchester United. Absent des terrains depuis la 5e journée de Premier League, le milieu de terrain français prend son mal en patience et voit son équipe se redresser sans lui ces dernières semaines, avec deux victoires de prestige face à Tottenham et Manchester City. Ce qui n’empêchait pas l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer de déclarer, il y a peu : « il accélère sa convalescence et nous verrons quand il sera en forme et disponible. Bien sûr, ce sera comme une nouvelle signature pour nous, il n’a pas vraiment été capable de jouer pour nous, alors quand nous le retrouverons, ce sera comme une nouvelle signature de classe mondiale. »

Si Ole Gunnar Solskjaer peut désormais compter sur un Fred enfin satisfaisant, il espère retrouver un Pogba en forme pour faire durer le rebond des Red Devils en championnat. Mais il sait que ce sera très dur d’aller au-delà avec le milieu de 26 ans, qui n’attend qu’une chose : changer d’air. Après avoir clairement ouvert la porte à un départ l’été dernier et été finalement retenu, Pogba sait qu’il se trouve en position de force en vue de la prochaine intersaison.

Saul Ñiguez ou van de Beek pour le remplacer

En effet, il arrivera à un an de la fin de son contrat et il a déjà signifié à sa direction qu’il ne signerait pas de prolongation, comme le relate le Daily Mail. Pour le tabloïd anglais, Manchester United a acté que Paul Pogba partira l’été prochain. Les portes lui seront ouvertes. Bien sûr, il faudra mettre le prix, mais les dirigeants ne pourront pas réclamer autant que l’été dernier, avec seulement un an de contrat restant (même s’il existe la clause unilatérale, classique à Manchester, pour prolonger d’un an).

Surtout, Manchester United se prépare à recruter deux éléments dans l’entrejeu pour remplacer Pogba. Il y a la piste Saul Ñiguez, récemment relancée, mais aussi celle menant à Donny van de Beek, qui a cependant une préférence pour le Real Madrid. Mais si Pogba y va... Le club mancunien souhaiterait vendre le milieu français assez vite, afin de pouvoir réinvestir tout aussi rapidement sur son successeur. Paul Pogba va donc bientôt arriver à ses fins.