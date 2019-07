Tottenham s’est serré la ceinture. L’an dernier, les Spurs n’ont pas recruté un seul joueur. De quoi dénoter dans une Premier League où les clubs dépensent sans compter. Mais les Londoniens vont pouvoir se faire plaisir désormais comme l’a rappelé Mauricio Pochettino au mois de mai. « Maintenant que nous avons terminé le centre d’entraînement, le stade, qu’est ce que le club veut atteindre et qu’attendent les fans du club ? Nous ne pouvons pas vivre comme nous avons vécu ces cinq dernières années. Nous avons réussi beaucoup de choses, au-dessus de nos moyens peut-être, je ne sais pas. Nous avons besoin de nous battre pour de grandes choses, nous comporter comme un gros club et faire les choses bien ». Puis il avait ajouté : « On a besoin de reconstruire, ça va être douloureux. Tout le monde dit que Tottenham a une maison merveilleuse, mais si tu veux une maison chaleureuse tu as peut-être aussi besoin de meilleurs meubles. Et ça dépend de ton budget, de si tu vas dépenser de l’argent ».

Depuis, l’écurie présidée par Daniel Levy a déboursé 70 millions d’euros (bonus compris) pour arracher Tanguy Ndombele à l’Olympique Lyonnais. D’autres renforts sont attendus durant cette intersaison. Gareth Bale (Real Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Nicolò Zaniolo (AS Roma), Daniel Alves (libre, ex-PSG) et William Saliba (ASSE) ont été associés aux Spurs. Des Spurs qui doivent aussi gérer en parallèle un dégraissage important. En effet, le club de la capitale anglaise ne compte pas sur plusieurs éléments qui ne seront pas retenus si il jamais y trouve son compte. C’est le cas de Kieran Trippier. Le latéral droit âgé de 28 ans a été lié à la Juventus, à Naples ainsi qu’au Bayern Munich cet été 2019. Mais finalement, l’international anglais va prendre la direction de l’Espagne. Ce mercredi, Skysports indique que Tottenham et l’Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour son transfert. Un montant de 24M€ est évoqué par le média britannique.

Tottenham veut se débarrasser de ses indésirables

Trippier est attendu à Madrid afin de passer sa visite médicale. Un départ qui pourrait bien être suivi d’autres. En effet, le Daily Mail donne la liste des éléments sur lesquels Mauricio Pochettino ne compterait plus. Ainsi, Victor Wanyama, Cameron Carter-Vickers, Josh Onomah et Marcus Edwards sont invités à trouver un autre club. Même chose pour Danny Rose (29 ans). Selon le Daily Mail et le Telegraph, le latéral gauche ne sera pas présent lors de la tournée asiatique de son club. Le footballeur sous contrat jusqu’en 2021 va donc rester en Angleterre en attendant de trouver un autre club. Le Daily Mail précise que son club est confiant et espère toujours le vendre pour une somme d’environ 28 millions d’euros. Ce, même si Tottenham n’aurait toujours pas reçu d’offre à l’heure actuelle. L’ancien joueur du PSG, Serge Aurier pourrait également changer d’air durant ce marché des transferts estival.

Devenu doublure de Trippier, qui va rejoindre l’Atlético, l’international ivoirien ne sera pas retenu si les Spurs reçoivent une offre convenable. Ces derniers mois, son nom avait été cité du côté de l’AS Monaco. Mais il semble ne rien avoir eu depuis. Les Spurs vont aussi devoir gérer le cas de Georges-Kevin Nkoudou (24 ans). Le footballeur passé par Nantes et l’OM n’est jamais vraiment arrivé à s’imposer à Tottenham. Prêté à Monaco l’an dernier, il va revenir à Londres cet été, lui qui n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Un nouveau prêt ou une vente, toutes les options sont à envisager le concernant. Vincent Janssen (25 ans) lui aussi ne sera pas retenu. Sous contrat jusqu’en 2020, l’attaquant acheté 20 M€ en 2016 a été un flop jusqu’à présent. Tottenham espère bien récolter quelques liquidités en le vendant. Anderlecht se serait penché sur son cas d’après la presse néerlandaise. En pleine révolution, les Spurs comptent bien faire un grand ménage cet été 2019 !

